Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ikinci operasyonun, ilk soruşturma kapsamında elde edilen şüpheli ve sanık ifadeleri ile dijital materyallerin incelenmesinin ardından gerçekleştirildiği öğrenildi. Yeni operasyonda doktorlar, tıbbi sekreterler, Devlet Hastanesi çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 15 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın geçmişi Temmuz 2025'e uzanıyor. Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibinde, bazı narkotik ilaçların doktorların imzalarının taklit edilerek yasa dışı şekilde temin edildiği ve üçüncü kişilere satıldığı iddiaları üzerinde duruldu. İlk operasyonda doktor, tıbbi sekreter ve temizlik görevlilerinin yanı sıra galerici, iş insanı ve sanayici esnafın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

DOSYA MAHKEMEYE TAŞINDI

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlamaları yöneltildi. Hazırlanan iddianamenin Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle dosya yargı aşamasına taşındı ve sanıkların yargılanmasına devam edildiği öğrenildi.

48 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hastane bağlantılı soruşturmanın ardından uyuşturucu ve tefecilik suçlarına yönelik "Şafak Operasyonu" düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un yönettiği operasyonda 30 adrese eş zamanlı baskın yapılırken, çoğunluğu Devlet Hastanesi personeli 48 kişi gözaltına alındı. İlk soruşturmadaki ifadeler ve dijital materyallerin incelenmesiyle soruşturmanın genişletildiği ve yeni isimlere ulaşıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar Odak'ın haberine göre, ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan yaklaşık 15 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi beklenirken, narkotik ilaçların sahte doktor imzalarıyla temin edilmesi ve üçüncü kişilere satılması, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddialarının yeni operasyonla hangi bağlantılara uzandığının adli süreç sonunda netleşeceği bildirildi.