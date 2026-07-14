İstanbul'un Ümraniye İlçesi Atatürk Mahallesi Şile Otoyolu'nun kenarında bulunan parkta bir vatandaş tarafından skandal bir görüntü kaydedildi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de hemen yanı başında yer alan parkta bir çift çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.

Cep telefonuyla akşam saatlerinde kaydedilen görüntü sosyal medyada da paylaşıldı.

Kullanıcılar, "Artık bu konu hakkında ciddi ciddi ağır cezalar gelmelidir", "Edep ya edep sokakta bunun yapan zihniyeti Allah kahretsin" yorumları yaptı.