Yangın, Gölbaşı Mahallesi’ndeki Ortaca Devlet Hastanesi’nin kazan ve jeneratör dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Hastane yönetiminin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 itfaiye aracı ve 10 personelle alevlere müdahale etti. ANA BİNAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ Yoğun çalışmalar sonucu yangın, hastanenin ana binasına sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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