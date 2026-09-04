Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da fahiş kira artışlarını dengelemek ve deprem odaklı kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak amacıyla yürütülen 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimlerin eylül ayı içinde yapılacağını açıkladı.

Projeden yararlanma şartları ve başvuru takvimine ilişkin detayların ise önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.

İLK ANAHTARLAR EYLÜL AYINDA TESLİM EDİLECEK

İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, inşa süreci tamamlanan ilk konutların eylül ayında vatandaşların kullanımına sunulacağını bildirdi. Projenin temel hedeflerine değinen Kurum, devlet eliyle oluşturulan bu kiralık konut modelinin hem kentsel dönüşümdeki hak sahiplerine barınma desteği sağlayacağını hem de kent genelindeki kira enflasyonunu aşağı çekeceğini vurguladı.

KİRA BEDELLERİ PİYASA RAYİCİNİN YARI FİYATI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen modelde, konutların kira bedelleri bulundukları bölgedeki emsal piyasa değerinin en az yüzde 50 altında tutulacak. Örneğin, emsal kira fiyatının 30 bin lira olduğu bir semtte, sosyal konut kirası 15 bin lira veya daha alt seviyelerde belirlenecek.

Devlet mülkiyetinde kalmaya devam edecek 1+1, 2+1 ve 3+1 niteliğindeki daireler, hak sahiplerine 3 yıllık süreyle tahsis edilecek. Sözleşme süresi dolan konutlar bakıma alınarak yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. İstanbul'daki uygulamanın ardından sistemin Ankara, İzmir, Kocaeli ve Antalya gibi diğer büyükşehirlere de taşınması hedefleniyor.

NOTER KURASI İLE HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

Başvuruların tamamlanmasının ardından daire tahsisleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle tamamlanacak. Kurada adı çıkan vatandaşlar doğrudan TOKİ ile sözleşme imzalayarak kurumun kiracısı olacak.

DAHA ÖNCE AÇIKLANAN BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖZEL KONTENJANLAR

Projeye başvuru yapacak adaylarda üzerine kayıtlı konut bulunmaması, belirlenecek hane gelir sınırının altında kalınması ve İstanbul'da ikamet edilmesi şartları aranacak. Projede belirli gruplara özel kontenjanlar ayrılacak:

Dar gelirli ve sosyal yardım alan vatandaşlar

Emekliler ve kamu çalışanları

Engelli bireyler

Evleri kentsel dönüşüm kapsamına giren hak sahipleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin önümüzdeki günlerde kesin kontenjan dağılımını ve başvuru kanallarını resmi olarak ilan etmesi bekleniyor.