Son 1.5 yılda devlete bağlı köprü ve otoyollara yapılan yüzde 400’ün üzerindeki zamlar devletin gelirlerini de katladı. 2025 yılının ilk 6 ayında Karayolları Genel Müdürlüğü’nün otoyol ve köprü gelirleri 12 milyar 103 milyon TL oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki gelir ise 3 milyar 395 milyon TL olmuştu.

281 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, emekli ve asgari ücretlinin geliri yerinde sayarken, bir yandan yap-işlet-devret projeleri ile şirketlere diğer yandan sürekli zamlanan devlete ait köprü ve otoyollara fahiş ödemeler yapıldığını vurguladı.

İktidarın emekli ve asgari ücretliyi yok saydığını belirten Sarıgül şunları söyledi: “Emeklinin, asgari ücretlinin yüzde 40 zammı göremediği bir dönemde devlete ait köprü ve otoyollarda gerçekleşen yüzde 400’lük zamlar kabul edilemez. 2024 yılının aynı döneminde KGM’nin otoyol ve köprü gelirleri 3 milyar 935 milyon TL iken 2025 yılının ilk 6 ayı sonrasında bu gelir yüzde 300’ün üzerinde artarak 12 milyar 103 milyon TL’ye çıktı. İlk 6 ay için köprü ve otoyolları 281 milyon 606 bin araç kullandı.”