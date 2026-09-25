Meryem, ağustos ayının başında ailesinden alınarak Norveç’teki çocuk koruma sistemi Barnevernet’in gözetimine verildi. Norveç basınına yansıyan olayda aile yakınlarının aktardığına göre süreç, anneye yönelik çocuklara şiddet uyguladığı iddiasının ardından başladı. Polis operasyonuyla anne ve baba gözaltına alınırken, çocukların da devlet korumasına alındığı belirtildi.

AİLESİ YEMEKLERLE İLGİLİ SORUN YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Meryem’in daha sonra Bufetat’a bağlı bir çocuk koruma kurumunda kaldığı bildirildi. Ailesi ve yakınları, genç kızın telefon görüşmelerinde kendisine domuz eti içeren yemekler sunulduğunu ve dini gerekçelerle bunları tüketmediğini söylediğini aktardı. Aile, Meryem’in bu nedenle yeterince beslenemediğini ve aç kaldığını öne sürdü.

Aile yakınlarının anlatımına göre Meryem, ölümünden kısa süre önce de bir akrabasını arayarak aç olduğunu söyledi. Yakınının kendisine yemek getirme teklifine ise genç kızın bunun yasak olduğunu belirterek karşı çıktığı ileri sürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Meryem’in çocuk koruma kurumunda yaşanan bir olayın ardından hastaneye kaldırıldığı ve Bergen’deki Haukeland Üniversite Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği bildirildi. Norveç polisi, ölümün koşullarını ortaya çıkarmak amacıyla soruşturma başlattı. İlk açıklamalarda, mevcut bulguların ölümün bir suç sonucu gerçekleştiğini göstermediği belirtildi.

Genç kızın ailesinin kurumda yemek konusunda yaşadığı ileri sürülen sorunlarla ölümü arasında şu aşamada resmi olarak kurulmuş kesin bir neden-sonuç ilişkisi bulunmuyor. Ölümün koşullarının belirlenmesi için soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

ÇOCUK KORUMA KURUMU DA İNCELENİYOR

Meryem’in ölümünün ardından Vestland bölgesindeki yetkili makamlar, genç kızın devlet korumasında bulunduğu dönemde uygun bakım ve hizmet alıp almadığını incelemek üzere denetim başlattı. Kurumdan ve ilgili belediyeden bilgi talep edilirken, olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi bekleniyor.

Meryem’in iki erkek kardeşinin de devlet korumasında bulunduğu belirtilirken, olay Norveç’teki Çeçen toplumu içinde de yakından takip ediliyor. Çeçenistan İnsan Hakları Komiseri Mansur Soltaev ise olayın aydınlatılması amacıyla Rusya’daki ilgili makamlara başvurmayı planladığını açıkladı.