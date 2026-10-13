Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Edirne’de devlet korumasındaki çocuklar kayıp: İnceleme başlatıldı" başlıklı haberlere ilişkin resmi bir kamuoyu açıklaması yayımladı. Bakanlık, haberlerde kullanılan "devlet korumasındaki çocuklar" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"DEVLET KORUMASINDA DEĞİL, REFAKATSIZ YABANCI UYRUKLU ÇOCUKLAR"

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan metinde, söz konusu kişilerin durumuna açıklık getirildi. Açıklamada, "Haberlerde bahsi geçen çocuklar, devlet koruması altındaki çocuklar değil; düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklardır. Bu nedenle haberlerde kullanılan 'devlet korumasındaki çocuklar' ifadesi, söz konusu çocukların statüsünü doğru yansıtmamaktadır" denildi.

MARKET İZNİNDEN DÖNMEDİLER: 1'İ BULUNDU, 13 ÇOCUK ARANIYOR

Olayın detaylarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, Bakanlığa bağlı Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edilen 14 çocuğun, 11 Ekim 2026 tarihinde kendilerine verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmediği aktarıldı.

Durumun vakit kaybetmeksizin emniyet ve kolluk kuvvetlerine bildirildiğinin altı çizilerek, "Çocuklardan biri kuruluşa geri dönmüş olup diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Çocukların güvenliği ve üstün yararı önceliğimizdir. İlgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.