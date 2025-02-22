Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa'da devlet korumasındaki 4 kız çocuğunun kaybolduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptı. Çocukların okul sonrası kuruluşa dönmediklerinin tespit edilmesi üzerine emniyete bilgi verildiğini ve çocukların yeniden devlet korumasına alındığı bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
-Emniyet birimleri tarafından çocuklarımız ivedilikle bulunarak tekrar devlet korumasına alınmıştır. İlgili haberlerin yapıldığı tarihte çocuklarımız kuruluşlarımızda hizmet almaya devam etmektedir.
-Çocuklarımızın durumu iyi olup, kuruluştan izinsiz ayrılma nedenlerine yönelik mesleki çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Devlet himayesinde bulunan çocuklarımıza yönelik yapılan haberlerde dezenformasyonun önüne geçilmesi için basın mensuplarına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu hassasiyeti beklediğimizi ifade ederiz.