Sermaye piyasası tarihinin en büyük kayıplarının yaşandığı borsa krizinde mağdur olan yüz binlerce yatırımcı için Hazine’ye yük getirmeyecek somut bir çözüm önerisi gündeme geldi. MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, haksız işlemlerden elde edilip Hazine’ye aktarılması öngörülen varlıkların, kurulacak özel bir ‘Mağdur Fonu’ aracılığıyla mağdurlara verilmesini önerdi.

BANKALAR İÇİN ACİL TEDBİR

Başak, SÖZCÜ’ye yaptığı değerlendirmede, yaşananların yalnızca ‘borsada para kaybedenlerin bireysel zararı’ olmadığını belirterek, “SPK’nın 45 yıllık tarihinin en büyük tahribatı ve en ciddi güven kriziyle karşı karşıyayız” dedi. Hakim hissedar ve yöneticilerin şaibeli mal varlıklarının fonda toplanmasını isteyen Başak, Piyasa Dolandırıcılığı maddesi uyarınca Hazine’ye gidecek tutarın fona devredilmesini önerdi. Başak, “Milli duyguları istismar eden küçük bir arsız grubun yol açtığı mağduriyetler ancak böyle azaltılabilir” dedi.

Tasfiyeye alınan fonlarda 517 bin, alım satımı kısıtlanan fonlarda 1 milyon yatırımcı bulunduğunu belirten Başak, mağdur sayısının 2 milyon, etkilenen nüfusun 5 milyona ulaştığına dikkat çekerek ana parayı kurtaracak mekanizmanın şart olduğunu vurguladı.

Fonları tasfiye edilen şirketlerin sahiplerine ait, Destek, Hedef, Tera ve İktisat Katılım olmak üzere 4 banka ile Katılımevim ve Birevim’in bulunduğuna dikkat çeken Başak, yönetimlerin görevde kalması halinde şüpheli varlık hareketleri yaşanabileceği uyarısında bulundu ve “Vakit kaybetmeden tedbir alınıp yönetimler değiştirilmelidir” dedi.

‘Tera’yı şikayet ettiğim için 2 kez gözaltına alındım’

Ramazan Başak, yaşananlardan düzenleyici kurumları sorumlu tuttu, “İnsanlar pervasızca bu kişilerin insafına bırakıldı” dedi. Başak, Tera hakkında yaptığı şikayetler nedeniyle iki kez gözaltına alındığını söyledi.

Risk alanın faturası topluma kesilmemeli

Ekonomist Mahfi Eğilmez, kamu otoritesinin sorumluluğunun sorgulanması gerektiğini vurgulayarak, yatırımcıdan fonların portföyünü ve değerleme yöntemlerini uzman düzeyinde denetlemesinin beklenemeyeceğini belirtti. Yazısında, “Sorun daha önce görülmüşse, neden daha erken müdahale edilmedi?” sorusunu gündeme getiren Eğilmez, “Bütün bunların sonunda faturanın, sisteme hiç girmemiş insanların üzerine bırakılması kabul edilmemeli” ifadelerini kullandı.