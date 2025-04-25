AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemeleri yeniden ele alarak hazırladığı kapsamlı torba kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Teklifte, kamu personel sistemini kökten etkileyecek nitelikte pek çok değişiklik yer alıyor. En dikkat çekici başlıklardan biri ise kamuya girişte 35 yaş sınırı uygulaması.

Torba Kanun Teklifi ile Kamu Yönetiminde Yeni Dönem

“Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla Meclis’e sunulan düzenleme, kamu yönetiminde köklü dönüşümlerin kapısını aralıyor. AK Parti Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan teklif, Anayasa Mahkemesi’nin kararları doğrultusunda şekillendirilerek Meclis gündemine taşındı.

Kamuya Girişte 35 Yaş Sınırı Getiriliyor

Kanun teklifine göre, kamu kurum ve kuruluşlarına yarışma sınavıyla yapılacak personel alımlarında üst yaş sınırı 35 olarak belirleniyor. Bu düzenleme, özellikle kamuya yeni giriş yapacak adaylar açısından önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

Vergi Denetçilerine Yeni Etik Kural

Teklifte yer alan bir diğer düzenlemeyle, görevden ayrılan vergi denetçilerinin, üç yıl boyunca denetledikleri mükelleflerle herhangi bir ilişki kurmaları yasaklanıyor. Bu hüküm, kamu görevlilerinin tarafsızlık ve etik ilkeler doğrultusunda hareket etmesini sağlamayı amaçlıyor.

TRT ve BTK'da Yapısal Değişiklikler

Torba teklifte Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile ilgili dikkat çeken düzenlemeler de yer alıyor. Kurumun şirket kurma, ortaklık tesis etme ve personel istihdamına yönelik esasları yeniden tanımlanırken, TRT’de görevli personelin özel hukuk hükümlerine tabi olduğu net şekilde ortaya konuyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) üyeleri içinse taşıması gereken niteliklerde güncellemeye gidiliyor.

Savunma Sanayii ve Kamu İhale Kurulu’na Yeni Kurallar

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesindeki projelerde görev alan personelin yetki alanları genişletilirken, Kamu İhale Kurulu üyelerinin siyasi parti üyeliklerinin yasaklanması öngörülüyor. Bu adım, kamu kurumlarının siyasi etkilerden bağımsızlığını pekiştirme amacı taşıyor.

Uzman İstihdamına Yönelik Yeni Esaslar

Kamu kurumlarında sözleşmeli veya iş mevzuatına tabi uzman çalıştırılması konusundaki kurallar da bu teklifle yeniden şekillendiriliyor. Hem yerli hem de yabancı uzmanların geçici olarak görevlendirilebilmesi mümkün kılınırken, bu kişilerin kamu görevlilerine tanınan kazanılmış haklardan yararlanamayacakları açıkça belirtiliyor.