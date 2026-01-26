SES Ankara Şube Eş Başkanı İbrahim Kara, e-Devlet üzerinden yaptığı sorgulamada bilgi ve rızası dışında AKP Mamak İlçe Teşkilatı'na üye kaydının bulunduğunu fark etti. Kara, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde faaliyet gösteren savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BirGün'den Ada Sude Atak'ın haberine göre; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı olan İbrahim Kara, siyasi partilerin sorgulaması sırasında beklenen bir durumla karşılaştı. Kara, e-Devlet sistemi üzerinden yaptığı incelemede, kendisi AKP Mamak İlçe Teşkilatı'na üye olarak kaydedildiğini gördü.

Hem sendika sendikası hem de kamu görevlisi olan Kara'nın, yasal mevzuat gereği herhangi bir siyasi partiye üye olması hukuken mümkün değil. Buna rağmen Kara'nın, AKP Mamak İlçe Teşkilatı'nda “2025/2 dönemi aktif üyesi” olarak kayıt altına alınmasının ortaya çıkması üzerine hukuki süreç başlatıldı. Kara, avukat Mert Ekinci aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU İŞLENDİ”

Savcılığa sunulan dilekçede, İbrahim Kara'ya ait kimlik ve iletişim bilgilerinin bilgileri ve rızası dışında ele geçirildiği vurgulandı. Dilekçede, sorumluların haklarında "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi", "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Gerçek Dışı Üye Kaydı Yapılması" suçlarından kamu davasının kapatılması talep edildi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE İRADESİ BULUNMAMAKTADIR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Mert Ekinci, yapılan işlemin suç teşkil etmesiyle birlikte siyaseten de kabul edilmiyor. Ekinci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkil İbrahim Kara, SES Ankara Şubesi Eş Başkanı ve bir devlet memurudur. Hiçbir şekilde AKP'ye üye olma durumu yoktur. Ancak müvekkilim kendi rızası olmadan AKP Mamak İlçe Teşkilatına yapılmıştır. Müvekkilimin TC kimlik numarası, adresi ve sair bilgileri kendi rızası olmadan ele geçirilmiş; siyasi parti üyesi yapılmak için kullanılmıştır. Ayrıca siyasi parti formları özel belgelidir. Burada gerçek dışında, müvekkilimin istediğine ek olarak tanzim etmek için kullanılan belge' özel belgede sahtecilik suçu işlenmiştir."