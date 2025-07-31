AKP’ye yakınlığıyla bilinen İlim Yayma Cemiyeti ve TÜGVA’nın devlet okullarında gerçekleştirdiği yaz okullarında tepki çeken görüntüler gelmeye devam ediyor.

KÜÇÜK ÇOCUKLARAŞEYTAN TAŞLATTILAR

Konya’da İlim Yayma Cemiyeti’nin yaz okulunda küçük yaştaki çocuklara Kabe minyatürü etrafında tavaf yaptırılıp, şeytan taşlatıldı.

URFA’DA ABDEST KÖŞESİ

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ise TÜGVA’nın yaz okulunda öğrencilere abdest köşesi hazırlatılıp, abdest aldırıldı.

OKULLARI ZİYARET EDİP AKP PROPAGANDASI YAPIYORLAR

Öte yandan TÜGVA’nın yaz okullarında sınıflara AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları asıldı. Öte yandan AKP’liler de yaz okullarını sık sık ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve AKP propagandası yaptı.

AKP LOGOLU LİMONATA DAĞITTILAR

Trabzon’da da AKP Akçaabat Gençlik Kolları üyeleri, TÜGVA’nın yaz okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette öğrencilere AKP logolu limonata ikram edildi.

“DEVLET OKULLARI GERİCİ DERNEKLERİN İDEOLOJİK KAMPINA DÖNÜŞTÜ”

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek duruma tepki gösterdi. Bebek, Yaz okullarının gerici dernek ve vakıfların ideolojik kamplarına dönüştüğünü kaydetti. Vakıf ve derneklerin yaz okullarının bilimsel ve laik eğitimden uzak olduğunu kaydeden Serkan Bebek, şunları söyledi:

“Neredeyse 81 ilin tamamında faaliyet gösteren TÜGVA yaz okullarını AKP’nin Gençlik, kadın, il ve ilçe örgütlerinin ziyaret ettiği ve bu ziyaretleri sosyal medya hesaplarında paylaştıklarını görüyoruz. 2014 yılında yani AKP, Cemaat kavgasının büyüdüğü bir dönemde ortaya çıkan TÜGVA’nın asıl amacının AKP’nin gençlik içerisinde örgütlenme olduğunu ortaya koyuyor.

Trabzon Akçabat’ta TÜGVA’nın yaz okulunu ziyaret edip bu ziyarette çocuklara AK Gençlik logolu limonatalar dağıtması bunun en net göstergesidir. TÜGVA yaz okulları sadece AKP propagandası ile de sınırı değil. Tıpkı ÇEDES’te olduğu gibi bilimsel ve pedagojik açıdan tartışmalı bir çok uygulamayla çocuklarımız zehirlenmeye devam ediyor.

Siverek’te TÜGVA tarafından yapılan abdest köşesi, Konya’da İlim Yayma Cemiyeti tarafından okul bahçesinde gerçekleştirilen Kabe tavafı ve şeytan taşlama gibi uygulamalarla yaz boyunca gerici dernek ve vakıflarla devlet okulları adeta ideolojik kamplara dönüştürülmüş durumda.

Buradan TÖBSEN olarak sesleniyoruz: Devlet okulları kimsenin arka bahçesi değildir. Bu protokoller derhal iptal edilmeli. Kamu okullarında tamamen devletin güvencesiyle bilimsel ve laik eğitim verilmelidir. Biz bu gerici kuşatmaya asla teslim olmayacağız. Çocuklarımızın geleceği için hukuki ve toplumsal mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizin de tüm Türkiye kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz.”