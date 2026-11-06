Devlet tahvillerini Tera’ya teslim eden ve geri alamayan Türkiye Sigorta, üçüncü çeyrekte eşine az rastlanır şekilde zarar açıkladı. Türkiye Sigorta, Tera’dan alamadığı devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) için 16.7 milyar liralık karşılık ayırmak zorunda kaldı.

İktisatçı Nazır Kapusuz, DİBS’lerin bankacılık kredi risk değerlemesinde yüzde 100 güvenceli bir varlık olduğuna dikkat çekerek “Türkiye tarihinde ilk defa (o da kamu kurumu) bir kuruma elindeki DİBS için zarar karşılığı ayırmak nasip oldu. Teşekkürler başkanlık sistemi. Teşekkürler Türkiye Varlık Fonu” eleştirisini yaptı.

YÖNETİCİLERE servet

Fon soruşturması kapsamında eski Genel Müdürü Taha Çakmak ve eski Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer’in tutuklandığı Türkiye Sigorta, üçüncü çeyrek bilançosunu geç de olsa açıkladı. Şirket, piyasanın 6.6 milyar liralık net kâr öngörüsüne rağmen üçüncü çeyrekte 5.4 milyar liralık zarar bildirdi. Zararın nedeni için bilançoda şu ifadeler kullanıldı: “Şirket’in bir aracı kurum nezdinde emanet olarak bulunan finansal varlıkları, ilgili işlemin vadesinde şirkete iade edilmemiştir.”

Bu durumu değerlendiren İktisatçı İnan Mutlu, “Ödünç verilen 8.9 milyar liralık DİBS geri alınamamış. Genel Müdür, kurumu soymuş. Zarar kamu şirketine yıkılmış. Hırsız içerideyse kapı kilit tutmazmış” ifadesini kullandı.

İSTİHDAM GERİLEDİ

Diğer yandan fon krizine rağmen Türkiye Sigorta bu yılın ocak-eylül döneminde üst düzey yöneticilerine 103 milyon liralık ödeme yaptı. Ancak şirketin çalışan sayısı 2025’in sonundan bu yana 16 kişi azalıp 1532’ye indi.

Tera’ya 12.7 milyar kaptırdı

Türkiye Sigorta’nın 12.7 milyar liralık devlet tahvilini teminat almadan Tera’ya borç verdiği tespit edildi. İddiaya göre bu tahvilleri kullanarak piyasadan borçlanan Tera, temerrüde düşünce tahvilleri ödemedi.

“Türkiye Sigorta’da yönetişim riski var”

Ekonomistler gibi aracı kurumlar da Türkiye Sigorta’nın bilançosunu olumsuz yorumladı. Yapı Kredi Yatırım Türkiye Sigorta için hedef fiyatını 9.5 liradan, 4.7 liraya, Ak Yatırım 10.25 liradan 6.7 liraya, Gedik Yatırım da 10 liradan 7 liraya indirdi. Şeker Yatırım da Türkiye Sigorta’ya dair 3 riski şöyle sıraladı: “Yatırım portföyündeki küçülme, yüksek karşılık stoku ve artan yönetişim riski.” Türkiye Sigorta hisseleri fon krizinin başından bu yana yüzde 40 gerileyerek 3.6 liradan fiyatlanıyor.