Gayrimenkul sektöründe hareketlilik yaratacak dev satış hamlesi belli oldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgiye göre, aralarında İstanbul, İzmir, Ankara ve Balıkesir’in de bulunduğu 24 ildeki 660 arsa açık artırma usulüyle satışa çıkmaya hazırlanıyor. Yatırımcılara büyük ödeme kolaylıklarının sağlandığı satışlarda, peşin alımı tercih edenler yüzde 25 indirimden yararlanacak. Vadeli almak isteyenler için ise 24 ay taksit seçeneği imkanı olacak.

HER BÜTÇEYE UYGUN ARSA BULUNUYOR

Müzayedede yer alan taşınmazlar arasında özellikle uygun bütçeli arsa ve tarım arazileri dikkat çekiyor. Örneğin Balıkesir’in Karesi ilçesindeki İbirler ve Kamçılı mahallelerinde yer alan tam hisseli tarlalar ve arsalar gibi, Türkiye genelinde 200 bin TL, 300 bin TL ve 400 bin TL civarında muhammen bedellerle satışa çıkarılan çok sayıda gayrimenkul bulunuyor.

200 BİN LİRADAN ARSALAR SATIŞA ÇIKTI

Satışa sunulan gayrimenkullerin arasında, Balıkesir’in Karesi ilçesinde İbirler Mahallesi 158 ada 202 parselde kayıtlı taşınmaz yer alıyor. 390,38 metrekare yüzölçümüne sahip olan ve 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Tarım Alanı" olarak geçen arsanın satış bedeli 200.000 TL olarak belirlendi. İmar durumu "Plansız Alan" şeklinde belirtilen bir başka yer için 400.000 TL fiyat öngörüldü. 205 ada 50 parsel numaralı, 1.853,90 metrekare büyüklüğündeki arsa, 1/100.000 Ölçekli ÇDP'de "Tarımsal Nitelikli Alan" statüsünde yer alıyor. Bu taşınmazın satış bedeli ise 300.000 TL olarak açıklandı. Satışa konu olan tüm gayrimenkullerin tam hisse oranına sahip olduğu öğrenildi.

TEMİNAT BEDELİ 20 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Müzayedeye katılmak isteyenler için katılım teminat bedelleri belli oldu. Arsanın niteliği ve değerine göre en düşük teminat bedeli 20 bin TL, en yüksek teminat bedeli ise 20 milyon TL olarak belirlendi.

MÜZAYEDE TAKVİMİ VE İLLERİN SATIŞ TARİHLERİ BEYAN EDİLDİ

Dev satış maratonu 2-3-4 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10:30’da başlayacak oturumlarla gerçekleştirilecek.

Bölge bölge ayrılan satış takvimi ise şu şekilde belirlendi:

2 Eylül Çarşamba (10:30): Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova.

3 Eylül Perşembe (10:30): Adana, Aydın, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şırnak ve Van.

4 Eylül Cuma (10:30): Ankara, Antalya, Eskişehir ve Kayseri.