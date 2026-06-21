SPK bülteninde şirket kayıtlarında muhasebe hilesi yapılarak finansal tabloların gerçeği yansıtmayacak şekilde düzenlendiği tespiti yapıldı. Ayrıca SPK, şirket malvarlığının belirli kişiler lehine azaltıldığını, ticari hayatın dürüstlük ve basiret ilkelerine aykırı işlemler gerçekleştirildiğini belirtti.

SAHTE FATURA

SPK, şirket yöneticilerini, kıymetli evrakın gerçeğe aykırı şekilde değiştirilmesi ve sahte fatura düzenlenmesiyle de suçladı. Son suçlama da SPK’nın talep ettiği bilgi ve belgeleri ibraz etmeyerek denetim çalışmalarını engellemesi oldu. SPK’nin suç duyurusunda bulunduğu kişiler arasında Mega Polietilen Yönetim Kurulu Başkanı Eda Özhan’ın yanı sıra şirketin Yönetim Kurulu üyeleri Duran Özhan ve İrfan Demir de bulunuyor. SPK ayrıca Enes Yıldırım, Mehmet Uçar ve Sadi Ergün hakkında da suç duyurusunda bulundu. Mustafa Varank, 2022’de şirketin Adıyaman’daki fabrika açılışına katılmış ve “Firmamızın bakanlığımızdan aldığı 3 ayrı teşvik belgesi bulunuyor” demişti.

Açılışı AKP’li vekiller yapmıştı

MEGA Polietilen şirketinin Adıyaman’da 2022’deki fabrika açılışına Mustafa Varank’ın yanı sıra dönemin AKP Adıyaman milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç katılmıştı. Şirket fabrika açılışından 2 yıl sonra, 2024’te, konkordato ilan etmişti. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 30 değer kaybetti.