Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Devlet Tiyatroları bilet fiyatlarına dudak uçuklatan zam geldi. Türkiye'de yükselen enflasyon ve döviz kurlarındaki oynaklık vatandaşı her geçen gün zorluyor. A'dan Z'ye her kalem grubuna peş peşe gelen zamlar vatandaşın kamburu oldu. Temel gıdadan barınmaya, barınmadan ulaşıma derken alım gücü git gide düştü. zamların sırada ki durağı ise tiyatro biletleri oldu.

ENFLASYONUN ÜSTÜNDE ZAM

2024 yılında sene sonu enflasyon yüzde 44 olarak açıklanmıştı. Yüksek enflasyona rağmen sene sonu enflasyon oranın altında 2025 yılı için asgari ücrete yüzde 30 yapılmasına karar verilmişti. Mart 2025 enflasyonu ise yüzde 38 düzeyinde geldi.

Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Devlet Tiyatrolarına gelen zamlarda enflasyon oranı dikkate alınmadı. Devlet Tiyatroları, 2 Nisan’dan sonra sergilenecek olan oyun biletlerini zamlı fiyatlarla satmaya başladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağ'lı zamlar konusunda oldukça cömert davrandı. Karadağlı, bilet fiyatlarını kategorilere ayırarak zam oranını enflasyon oranının kat be kat zamlandırdı. Buna göre düşük zam oranı yüzde 71 iken, en yüksek zam oranı yüzde 371 olarak belirlendi.

Gelen zamların ardından birinci kategori tam bilet fiyatı 115 liradan 450 liraya yükselirken, indirimli bilet fiyatı ise 70 liradan 330 liraya dayandı. Böylece zam oranı ortalama yüzde 300 oldu.

Bilet fiyatlarındaki büyük artışın ardından Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS), söz konusu duruma yönelik bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sanat kurumları kar-zarar mantığıyla değerlendirilemez. Devlet tiyatrosunun bilet gelirleri, kurumun bütçesine değil, genel bütçeye aktarılmaktadır. O halde, bütçenin belini doğrultacağız diye, halkın belini bükmenin bir mantığı var mıdır? Yoksa bu bilet fiyatları karşısında, düşecek seyirci sayısını bahane ederek Devlet Tiyatrosu’nun varlığı hakkında daha başka planlar mı düşünülmektedir?”