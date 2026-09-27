Devlet Tiyatrolarının farklı bölgelerinde çalışan sanatçılar, mevcut çalışma sistemine ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, talebin yalnızca kadro beklentisi olmadığı belirtilirken yıllardır kurumun sanatsal üretiminde görev alan çalışanlar için düzenli, öngörülebilir ve güvenceli bir çalışma modeli istendi.

SANATÇILAR NE TALEP EDİYOR?

Yaklaşık 350 sanatçı adına yapılan açıklamada temel talebin yılın 12 ayı sabit gelir ve 4/B statüsünde sürdürülebilir istihdam olduğu belirtildi. Eğitim, çalışma süresi, mesleki deneyim ve Devlet Tiyatrolarında edinilen birikimin birlikte değerlendirilmesi istendi. Sanatçılar, farklı prodüksiyonlarda görev aldıklarını, provalara ve turnelere katıldıklarını, sezon boyunca birden fazla oyunda sahneye çıktıklarını belirtti. Bu nedenle mevcut çalışma biçiminin yalnızca “oyun bazlı” ve “geçici” olarak değerlendirilmesine karşı çıktılar.

“TEK BİR OYUN İÇİN GELİP GİDEN KİŞİLER DEĞİLİZ”

Açıklamada, “Bizler tek bir oyun için kuruma gelip daha sonra ayrılan kişiler değiliz” denildi. Farklı bölgelerde yıllardır çalışan, çeşitli yapımlara seçilen ve kurumun sürekli sanatsal üretiminde yer alan sanatçıların bulunduğu ifade edildi.

Her oyun için ayrıca seçme ve değerlendirme süreçlerinden geçildiği belirtilirken, oyunculuk ve sahne sanatları bölümlerinden mezun profesyonellerin kadrolu sanatçılarla aynı sahnede ve aynı sanatsal sorumlulukla çalıştığı kaydedildi.

SINAV NEDEN TEK BAŞINA ÇÖZÜM OLARAK GÖRÜLMÜYOR?

Sanatçılar yeni personel alımlarında sınav yapılmasına karşı olmadıklarını ancak sınırlı kontenjanların mevcut çalışanların tamamının durumunu çözmeyeceğini belirtti. Bir bölgede açılacak kontenjanın yalnızca o bölgedeki ihtiyacı karşılayabileceği, Ankara, İstanbul ve diğer bölgelerde çalışan sanatçıların mevcut koşullarının devam edebileceği ifade edildi.

Açıklamada sınavların gelecekteki personel ihtiyacının karşılanmasında kullanılabileceği ancak yıllardır kurumda görev yapan sanatçıların çalışma güvencesinin gelecekte açılabilecek sınavlara bağlanmasının kalıcı bir çözüm olmayacağı savunuldu.

MEVCUT SANATÇILAR İÇİN STATÜ TALEBİ

Devlet Tiyatrolarında yıllardır figüran statüsünde çalışan, sanat eğitimi almış ve yapımlarda görev alan kişilerin yeni bir insan kaynağı gibi değerlendirilmemesi istendi. Çalışma geçmişi, eğitim, mesleki deneyim ve kurum içerisinde edinilen birikim dikkate alınarak daha güvenceli bir statüye geçiş modeli talep edildi.

Açıklamada geçmişte kullanılan “mezun sanatçı” statüsü de hatırlatıldı. İlgili sanat eğitimi kurumlarından mezun kişilerin daha önce bu statüyle çalıştığı, zaman içerisinde “figüran” tanımının öne çıktığı belirtilerek mevcut statülerin yeniden değerlendirilmesi istendi.

2019’DAKİ DÜZENLEMEYİ HATIRLATTILAR

Sanatçılar, 26 Aralık 2019'da Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemenin ardından yevmiye ile çalışan sanatçı ve teknik personelin çalışma güvencesine kavuştuğunu belirtti. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un düzenleme sonrasında yevmiyeli çalışanların Bakanlığın sözleşmeli personeli haline geldiğine ilişkin açıklaması hatırlatıldı.

Benzer bir yaklaşımın mevcut çalışanlar için de değerlendirilmesini isteyen sanatçılar, taleplerinin ayrıcalık olmadığını ifade etti. Ortak açıklamada, “Biz sanatçıyız ve çalışmak istiyoruz. Daha fazla oyun oynamak, daha fazla üretmek ve Devlet Tiyatrolarının sahnelerinde sanatımızı sürdürmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.