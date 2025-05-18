Vatandaş için ucuz konut üretmek amacıyla kurulan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) faize gömüldü. Kamu bankalarından 3 yıl içinde uzun vadeli olarak toplam 49 milyar lira kredi alan TOKİ, buna karşılık 34 milyar lira da faiz ödeyecek. Kredi olarak alınan ana paranın üzerine yüzde 70-80 oranında da faiz veriliyor. TOKİ, 2021’de 9 milyar 767 milyon lira kredi aldı.

BU NASIL ANLAŞMA?

Bu kredi için 7 milyar 818 milyon lira, yani anaparanın yüzde 80 kadar da faiz ödeyecek. 2022’de ise 16 milyar lira kredi alındı. Bu kredi için ödenecek faiz 8 milyar lira ile anaparanın yüzde 50’si oldu. 2023’de de 23 milyar lira kredi alındı. Bu kredi için ödenecek faiz ise 18 milyar lira ile anapara borcunun yüzde 78’i oldu.

TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Kamu bankaları, kamu kurumu olan TOKİ’ye kredi veriyor, TOKİ de bu parayı iş yaptırdığı müteahhitlere aktarıyor. Ancak faize karşı olan iktidarın bankaları, TOKİ’ye yüzde 70-80 faizle kredi veriyor” dedi.

Faiz ödemelerinin yüksekliğine dikkat çeken Yavuzyılmaz, “Kurumun bankalara ödeyeceği toplam kredi anaparası 9 milyar 767 milyon lira, ödeyeceği faiz ise tam 7 milyar 818 milyon lira, yani anaparanın yüzde 80’ini faiz olarak ödeyecek. Bu nasıl bir hesap ama böyle anlaşma yapılmış. TOKİ 2021 yılında dönemin kuruyla 833 milyon dolar faiz ödemeye razı olmuş. 2022 yılında 487 milyon dolar, 2023 yılında ise 750 milyon dolar faiz ödüyor” diyerek kurumun kamu bankaları ile yaptığı anlaşmalara tepki gösterdi.

Faizler nereye gidiyor?

TOKİ’nin bu kredileri kamu bankalarından aldığına dikkat çeken CHP’li Yavuzyılmaz, “Bu bankalar da TOKİ’nin faizlerini dağıtıyor. British Virgin adalarında kurulan bir şirkete üç yılı ödemesiz, 17 yıl vadeli bir milyar 636 milyon dolar kredi verildi ve bu para tahsil edilemedi. TOKİ faizi Virgin adalarına gitti. Bir şirkete de 950 milyon dolar satın alma işletme kredisi verildi. Güncel kurla 36 milyar 575 milyon lira olan bu para da geri dönmedi” ifadelerini kullandı.