İnşaatı ayrı, maliyeti ayrı, açılışı ayrı olay oldu. NATO Zirvesi öncesi milyarlarca liralık harcamayla yenilenen Etimesgut Havalimanı’nın bulunduğu ilçenin Belediye Başkanı CHP’li Erdal Beşikçioğlu törene davet edilmedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a kurdele kesimi sırasında salonun en ücra köşesinde yer verilirken, ev sahibi Beşikçioğlu da dışlandı. AKP Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan dahi törende yer alırken Beşikçioğlu çağırılmadı.





MANSUR YAVAŞ'I ÖN SIRALARA YAKLAŞTIRMADILAR



Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi 9.5 milyar TL’ye yenilenen Etimesgut Havalimanı ve bağlantı yollarının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı. Törene bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve çok sayıda AKP’li isim katılırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a protokolde geri sıralarda yer verildi.





CHP'Lİ BAŞKANLARA DA DAVETİYE YOK



Törenin yapıldığı ilçenin belediye başkanı ve bir bakıma ev sahibi olan ve “Behzat Ç” karakteriyle tanınan Beşikçioğlu ise açılışa davet edilmedi, ilçelerdeki CHP’li başkanlara da davet gitmedi. Açılış törenine AKP’li Sincan ilçe Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.