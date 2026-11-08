Üniversite bünyesindeki öğrencilerin yıllık eğitim ve barınma masraflarının 50 bin doları aştığı, dört yıllık bir diploma için ailelerin cebinden 200 bin ila 300 bin dolar arasında servet çıktığı bir dönemde yapılan bu devasa harcama kamuoyunda büyük öfkeye yol açtı.

Üniversitenin yatırım kolu olan UC Investments tarafından devralınan Half Moon Bay bölgesindeki ünlü Ritz-Carlton tesisi; 261 odası, açık spa alanları, kortları ve okyanusa sıfır manzarasıyla biliniyor.

Üniversite yönetimi, gecelik konaklama bedeli zaman zaman 3 bin doları bulan bu tesisin akademik bir amaçla değil, 300 milyar doları aşan emeklilik fonuna gelir sağlamak amacıyla ticari bir yatırım olarak alındığını savunuyor.

Mevcut lüks otel zinciri konseptiyle işletilmeye devam etmesi planlanan tesisin alımı, kamusal bir eğitim kurumunun önceliklerinin sorgulanmasına yol açtı.

ÖNCEKİ SAHİBİ MİLYONLARCAK DOLAR VERGİ BORCU BIRAKTI

Satın alma işlemi beraberinde hem mali hem de çevresel soru işaretlerini getirdi. Tesisin önceki sahibinden kalan yaklaşık 2,1 milyon dolarlık ödenmemiş yerel konaklama vergisi borcunun bulunması tartışmaları alevlendirirken, otelin geçmişte halkın sahile erişimini engellediği gerekçesiyle 1,6 milyon dolar ceza almış olması tepkileri artırdı.

Uçurumun hemen kenarında yer alması nedeniyle kıyı erozyonu ve yükselen deniz seviyesi riskleriyle de karşı karşıya olan tesis için milyonlarca dolar harcanması, barınma krizi ve yüksek harçlarla boğuşan öğrenciler ile veliler arasında "eğitim yerine ranta yatırım yapılıyor" eleştirilerine neden oldu.