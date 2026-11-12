Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli öğretim üyesi İ.A. hakkında ortaya atılan ve bir kadın öğrenciye yönelik olduğu belirtilen taciz iddiasının sosyal medyaya yansıması üzerine üniversite yönetiminden kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yapıldı. Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız imzalı duyuruda, ilgili akademisyenin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI, ÖĞRETİM ÜYESİ İ.A. AÇIĞA ALINDI

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran iddiaların ardından Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz bünyesinde yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyaya yansıyan üzücü olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. İddialar kurumumuza intikal ettiği an itibarıyla hassasiyetle ele alınmış; ivedilikle disiplin soruşturması başlatılmıştır. Sürecin selameti açısından, adı geçen öğretim üyesi açığa alınmıştır."

"SIFIR TOLERANS İLKESİYLE HAREKET EDİLİYOR"

Üniversite yönetimi, hem adli hem de idari makamların süreci yakından takip ettiğini vurgulayarak açıklamayı şu sözlerle tamamladı: