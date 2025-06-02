AKP iktidarı, gün aşırı özelleştirme kararı aldığı binlerce taşınmaz ve araziye rağmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için uygun bir bina tahsis edemedi.



BAKANLIĞIN AYLIK KİRASI 3 MİLYON 618 BİN TL



BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; tasarruf paketlerinde, kamu adına yeni bina kiralanmaması ve mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması gerektiği belirtilse de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Ankara'daki merkez üssü için geçtiğimiz yıl 43,4 milyon TL'lik kira ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara’nın Söğütözü semtinde bulunan hizmet binası için 4 Kasım 2023 tarihinde kira sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında 4 Kasım 2023 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ödenecek kira tutarı belirlendi. Sözleşme kapsamında bakanlığın, aylık 3 milyon 618 bin 756 TL kira ödemesi kararlaştırıldı. Kiranın, sözleşme sonunda TÜFE oranında artırılacağı kaydedildi.



HAZİNE ARAZİSİ TAHSİS EDİLDİ, BAKANLIK REDDETTİ



Ankara'daki hizmet binası için 43,4 milyon TL kira ödeyen bakanlığın, Ankara Keçiören’de bulunan bir Hazine taşınmazının tahsisini reddetmesi ise dikkati çekti. Edinilen bilgiye göre, Keçiören’deki 8 bin 744 metrekare Hazine arazisi, “Sosyal Hizmet Merkezi ve Aktif Yaşam Merkezi” yapılmak üzere 17 Ağustos 2023 tarihinde bakanlığa tahsis edildi. Bakanlık ise 23 Ekim 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Dairesi’ne yazı yazarak, tahsisin iptalini istedi. Talep üzerine 13 Ocak 2025 tarihinde tahsisin iptal edildiği öğrenildi.





