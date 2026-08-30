Dünyanın en izole rejimlerinden birine sahip Kuzey Kore'den sınır dışına çıkarılan bir akıllı telefon, devletin vatandaşlarını nasıl bir dijital hapishanede tuttuğunu ortaya koydu. Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Dasl Yoon ile ülkeden kaçmayı başaran eski bir Kuzey Kore askerinin birlikte incelediği "Hyang 701" modeli cihaz, görüntülere göre sıradan bir Android telefon gibi dursa da içerisinde ölümcül bir gözetleme sistemi barındırıyor.

"HER 5 DAKİKADA BİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALIYOR"

Cihazın yazılımının derinliklerine inildiğinde, kullanıcıdan tamamen gizlenen arka plan takip yazılımının var olduğu tespit edildi. Telefon çalıştığı anda her 5 dakikada bir otomatik olarak ekran görüntüsü alıyor. Bu görseller, kullanıcının galeri uygulamasından erişemeyeceği, şifrelenmiş ve silinemez bir klasörde saklanıyor. Uzmanlar, bu uygulamanın amacının devlet görevlileri veya polis tarafından yapılan ani telefon aramalarında ve denetimlerde, kullanıcının geçmişte ne tür içeriklere baktığını veya yasaklı bir materyal izleyip izlemediğini geriye dönük olarak kanıtlaması olduğunu ifade ediyor.

Cihaz, donanımsal ve yazılımsal olarak küresel internetten tamamen izole edilmiş durumda. Wi-Fi ve Bluetooth çipleri, dış dünyadaki ağlara bağlanmayı engelleyecek şekilde devre dışı bırakılmış veya sadece devlet tarafından onaylı yerel sinyalleri algılayacak şekilde programlanmış.

KENDİ İNTERNET AĞINA BAĞLANIYOR

Kullanıcılar internete erişmek istediklerinde sadece rejimin sıkı denetimindeki "Kwangmyong" isimli kapalı devre devlet internet ağına bağlanabiliyor. Bu ağ üzerinden sadece devlet medyasının haberleri, onaylı propaganda siteleri, rejim yanlısı e-kitaplar ve sınırlı sayıdaki yerel hizmetler görüntülenebiliyor.

Sisteme entegre edilmiş ideolojik sansür algoritmaları da kullanıcının her kelimesini denetliyor. Yazılım, kullanıcının tuşladığı her harf ve kelimeyi tarıyor ve müdahalede bulunuyor. Örneğin, kullanıcı metin mesajlarında veya notlarda "Güney Kore" (Hanguk) yazmak istediğinde, sistem bunu otomatik olarak engelliyor ve metni rejimin resmi söylemi olan "Kukla Devlet" veya "Güney Kesim" ifadeleriyle değiştiriyor.

Ayrıca, Güney Kore dizileri ve müzikleri (K-Pop) kanalıyla ülkeye sızan popüler kültür sözcükleri yazıldığında, ekranda hemen bir güvenlik uyarısı beliriyor ve kelimenin yazılması engelleniyor.

2023 yılında insan hakları örgütleri ve Seul merkezli Daily NK'nın desteğiyle Kuzey Kore sınırından gizlice çıkarılan bu telefon, Kim Jong Un rejiminin tüketici elektroniğinin nasıl bir gözetleme silahına dönüştürüldüğünü tüm detaylarıyla güne çıkarmış oldu.