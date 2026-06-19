Hazine ve Maliye Bakanlığının vergi borçlarının tecil edilmesine yönelik tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da prim borçları için benzer içerikli bir genelge hazırlığı yapıyor. Getirilen düzenleme ile 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergi ve prim borçları yapılandırma kapsamına alınacak.

31 Ağustos 2026 tarihine kadar müracaat eden mükellefler için tecil faiz oranı yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanacak. Tecil edilen borçların ilk taksit ödemeleri ise Eylül 2026 döneminde başlayacak.

BAZI VERGİ TÜRLERİ KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

Düzenleme kapsamında tüm vergi borçları yer almıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi ile bu vergilere ait ceza ve gecikme faizleri tecil kolaylığından yararlandırılmayacak.

Ayrıca mükelleflerin borçları için kısmi başvuru yapması mümkün olmayacak; kapsama giren tüm borçlar için başvuru yapılması zorunlu tutulacak.

Mükellefler başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. İsteyen borçlular ilgili vergi dairesine doğrudan ya da posta yoluyla da yazılı başvuru yapabilecek. Birden fazla vergi dairesine borcu olanların ise her bir daireye ayrı ayrı müracaat etmesi gerekecek.

TAKSİT SAYISI LİKİDİTE ORANINA GÖRE BELİRLENECEK

Mükelleflerin borçlarının kaç taksite bölüneceği, mali durumlarındaki likidite oranlarına bakılarak netleştirilecek. 16 Haziran 2026 tarihi itibarıyla faal olan ve bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için şu kriterler uygulanacak:

36 Taksit: Likidite oranı 0,50 veya daha büyük olanlar,

48 Taksit: Likidite oranı 0,30 ile 0,50 arasında olanlar ile bu kapsam kriterlerinin dışında kalan diğer borçlular,

72 Taksit: Likidite oranı 0,30 veya daha küçük olanlar.

Katma Değer Vergisi (KDV), Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) borçları ile bunlara ait vergi ziyaı cezaları, gecikme faizleri ve damga vergileri ise en fazla 12 eşit taksitte ödenebilecek.

Likidite oranı hesabı; bilanço esasına tabi olanlar için "Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar" formülüyle, işletme hesabı tutanlar için ise "Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar" formülüyle hesaplanacak.

10 MİLYON LİRAYA KADAR TEMİNAT ŞARTI YOK

Tecil edilen borç miktarı 10 milyon lira ve altında olan mükelleflerden herhangi bir teminat talep edilmeyecek. Borcu 10 milyon lirayı aşan mükelleflerin ise aşan kısmın yarısı değerinde teminat göstermesi zorunlu olacak.

Hali hazırda 16 Haziran 2026 öncesinde borcunu tecil ettirmiş ve ödemeleri düzenli süren mükelleflerin kalan taksitlerine de başvuru şartı aranmaksızın yüzde 29 faiz oranı yansıtılacak. Ancak bu kişilerin taksit sürelerini uzatmak istemeleri halinde yine 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yeni bir başvuru yapması gerekecek.

MTV BORCU OLANLAR ARAÇLARINI MUAYENE ETTİREBİLECEK

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) mükellefleri, her bir araç için ayrı ayrı tecil başvurusunda bulunmakla yükümlü olacak.



MTV, trafik para cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücreti borçlarının tecil edilmesi ve tecilin ihlal olmaması koşuluyla motorlu taşıta ilişkin fenni muayene izin belgesi verilecek. Ancak söz konusu aracın satış veya devir işlemlerinin yapılabilmesi için tecil edilen tüm borcun tamamen kapatılması şartı aranacak.