Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünün Bağlar İlçesinin Bağcılar Mahallesinde bir sokak arasındaki ikinci parselde satın aldığı dükkân tartışmaları da beraberinde getirdi.

Aile Sağlığı Merkezi yapılması amacıyla Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk’ün talimatıyla önce ihtiyaç tespit komisyonu kurulması gerekirken, doğrudan fiyat tespit komisyonu kuruldu.

6 kişilik komisyondan Aile Sağlığı Merkezi açılması için mülk satın alınması amacıyla öngörülebilir gelecek için gerekçe yazmaları istendi.

İl Müdürünün talimatıyla kurulan komisyon yerel bir emlakçı ile irtibat kurdu.

Emlakçının bulduğu dükkân ASM yapılması için Sağlık Bakanlığının belirlediği gerekli şartları taşımadığı ve ilgili yönetmeliğin kriterlerine uymadığı için satın almaktan vazgeçildi.

KOMİSYON ÜYESİ KARARA ŞERH KOYMA KARARI ALDI

Komisyon bu kez farklı bir lokasyonda dükkân arayışına girdi. Bu kez de Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi üzerindeki 1158/1 sokak içerisinde 4322 ada ve 5 nolu ikinci parselde kayıtlı bulunan Özay-3 Sitesi A blok altındaki 450 metrekarelik bir dükkân için yerel emlakçı ile irtibata geçti.

Ancak keşif ve fiyat belirlemesi için yanına gittikleri emlakçının yine ilk dükkânı bulan aynı emlakçı olduğu ortaya çıkınca komisyon üyelerinden Mehmet Ali Polat şaibeli gördüğü bu işlem için karara şerh yazdırmak istedi.

RAPORLU GÖSTERİLDİ SONRA GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Komisyon üyesi Polat, ihtiyaç tespit komisyonu kurulmadan doğrudan satın alma komisyonu kurulmasına, gerekli şeffaf doğru bir fiyat araştırılması yapılmadan ve ihtiyaç olmadığı halde böyle bir mülkün emsalindeki lokasyonda gerçek değerinin çok üzerinde bir rakamla sadece yerel bir emlakçıdan fiyatlama yapılarak satın almasına karşı çıkarak şerh koydu.

Polat, dükkânın satın alınması kararının imzalanacağı gün bir günlük raporlu gösterilerek komisyon 5 kişilik imza ile karar aldı.

Polat ise ertesi gün görevli olduğu satın alma ve ihale işlemlerinin yürütüldüğü Destek Hizmetleri Dairesinden Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı emrinde görevlendirildi.

AYNI LOKASYONDA EMSAL DEĞERİNİN ÇOK ÜZERİNDE

ASM yapılması için belirlenen dükkân çevredeki emsallerine göre değerinin çok üzerinde 19 milyon liraya satın alındı.

Tapusu önce Hazine, ardından Sağlık Bakanlığına devroldu.

Dükkanın sokak arasında olması, araç ve insan trafiğinin çok zayıf olduğu bir bölgede bulunması nedeniyle profesyonel gayrı menkul danışmanları ise ekspertiz incelemesi çalışmalarında benzer dükkanların fiyatlarının 8-10 milyon TL aralığında olup satışların bu bölgeye talep olmaması nedeniyle çok ağır olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk’ün satın alma komisyonu üyelerini bölgede doğru bir fiyat araştırması yapılmadan sadece yerel bir emlakçıya yönlendirip bu dükkânın satın alınmasına ön ayak olması ve kamu hazinesinin zarara uğratılması Sağlık camiasında da tepkiyle karşılandı.