Merkez Bankası’nın eski başkanı Durmuş Yılmaz, Uşak’taki Kışladağ Altın Madeni’yle ilgili açılan davaya müdahil oldu. Uşaklılara seslenen Yılmaz, “Burada çıkan altının sadece yüzde 10’u devlete kalıyor. Soyuluyoruz ey halkım” dedi. SÖZCÜ, Maden Mühendisleri Odası’nın eski başkanı Mehmet Torun’a, “Üretilen altından Türkiye ne kazanıyor?” diye sordu. Torun, şunları söyledi:

ŞİRKET BEYANI ESAS

“Şirketler ne kadar altın ürettim derse o rakam doğru kabul ediliyor. Çünkü cevherin içindeki altın miktarını şirket kendi beyan ediyor. Bu oran ton başında yüzde 1 mi, 2 mi, 3 mü? Şirket dışında kimse bilmiyor. Uluslararası şirketler laboratuvar analizlerini yurt dışındaki kendi yerlerinde yaptırdığı için gerçekte ne kadar altın üretildiğini devlet de bilmiyor.”

DEVLETE KALAN % 2

Türkiye’de üretilen altından devlete sadece yüzde 2 pay kaldığını belirten Torun, şöyle devam etti:

“Kanunla şirketlere çeşitli indirim imkanları verilmiş. Örneğin altını yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer sağlayanlardan devlet payının yüzde 40’ı alınmıyor. Üstüne de teşvikler, vergi teşvikleri ve vergi iadeleri eklenince alınan pay yüzde 2’leri geçmiyor. Bizim paramızla bizim madenimizi çıkarıyorlar.”

CARİ AÇIĞI ARTIRIYOR

Mehmet Torun, altın madenciliği yapanların Türkiye’nin cari açığını azalttıklarını iddia ettiklerini, ancak rakamların tam aksini işaret ettiğini de söyledi: “Şirketler, ürettikleri altınları Merkez Bankası’na verip karşılığında TL alıyor. Dövize çevirip yurt dışına götürüyor. Bu da cari açığın artmasına yol açıyor.”

Durmuş Yılmaz

114 ton altının yüzde 90’ı gitti

UŞAK’ta yaşayan Durmuş Yılmaz, 2006’dan günümüze Kışladağı’ndan çıkarılan 114 tonluk altınla ilgili olarak “Devletin toplam payı en iyimser tahminle bu üretimin yalnızca yüzde 10’u. Kalan yüzde 90’lık pay ise şirketin elinde” dedi. Yılmaz, 2006’da altının onsunun 600 dolar olduğunu, bugün ise 2 bin 900 dolara çıktığını belirterek, Kanadalı altın şirketi Eldorado Gold Corporation’ın Türkiye’deki şirketi TÜPRAG’ın ettiği kâra dikkati çekti. Maden için verilen ÇED olumlu raporunun yargı süreci de 19 yıldır devam ediyor.