Öngörüsüzlük, yüksek enflasyon, kur artışları ve inşaat maliyetleri nedeniyle çok sayıda kamu yatırımı planlanan sürede bitmiyor. Yapımı yarıda kalan projeler için yıllar sonra yeniden ihale yapılıyor, devletin kasasından milyarlarca lira daha çıkıyor.

Son örnek Karayolları’nın Gümüşhane-Kelkit-Şiran yolu projesi oldu. Proje için 2017 yılında 700 milyon lira ödenirken, yeni yapılan tamamlama ihalesinde de aynı firmaya 9 milyar 326 milyon lira daha ödendi. İlk ihale bedeli ile ikmal ihalesi karşılaştırıldığında, aynı projenin maliyeti yaklaşık 13.3 katına çıktı. Başlangıçta 700 milyon 804 bin lira olarak hesaplanan proje için ödenecek toplam tutar ise 10 milyar lirayı aştı.

9 YIL SONRA YENİ İHALE

Projenin ikinci ihalesi de ilk projeyi zamanında tamamlayamayan Çelikler Holding’e verildi. İlk ihale 19 Eylül 2017’de yapılmış ve Çelikler Holding’in yan şirketi YSE Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazanmıştı. Yolun Haziran 2023’te tamamlanacağının açıklanmasına rağmen proje bitmedi. Bunun üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü yeni ihaleye çıktı. 1 Haziran 2026’da gerçekleştirilen ihaleyi yine YSE Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. aldı. Bu kez sözleşme bedeli ise 9 milyar 326 milyon 686 bin lira oldu. Yeni sözleşmeye göre projenin 300 gün içinde tamamlanacağı açıklandı.

Çelikler Holding’e bağlı YSE Yapı, 2017’de başlayan ve yarım kalan yol projesinin tamamlanması için açılan ikinci ihaleyi de aldı. Çelikler Holding, AKP döneminde aldığı büyük kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor.

İhale Kanunu’nun, doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumlarda kullanılması öngörülen 21/B maddesi kapsamında yapıldı. Çelikler Holding, AKP döneminde aldığı büyük kamu ihaleleriyle gündeme geldi. YSE yapı da 2020 yılından bu yana 99 milyar liralık ihale aldı.