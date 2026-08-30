AKP Karaman İl Başkanlığı’nda Adem Küçükyarma’nın il başkanı olarak göreve başlamasının ardından “hayırlı olsun” ziyaretleri gerçekleştirilmeye başlandı. İl başkanlığının resmi sosyal medya hesabından ziyaretlere ilişkin yapılan paylaşımın, bir kamu kurumu olan Karaman İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabında da aynı metin ve fotoğraflarla yayımlandığı ortaya çıktı.

Söz konusu paylaşım, kamu kurumlarının resmi sosyal medya hesaplarının siyasi parti faaliyetlerinin duyurulmasında kullanılıp kullanılamayacağı tartışmasını beraberinde getirdi.



AKP’NİN PAYLAŞIMI DEVLET KURUMUNUN HESABINDA



AKP Karaman İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “hayırlı olsun” ziyaretlerinin başladığı duyuruldu.

Paylaşımda, İl Başkanı Adem Küçükyarma’nın göreve başlamasının ardından teşkilat mensuplarını, parti üyelerini ve yurttaşları makamında ağırladığı belirtildi.



AKP’nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:



“İl Başkanımız Adem Küçükyarma, göreve başlaması vesilesiyle teşkilat mensuplarımızı, dava arkadaşlarımızı ve kıymetli hemşehrilerimizi makamında ağırlamaya başlamıştır. Nazik ziyaretleri, samimi dilekleri ve destekleri için tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Karaman’ımıza hizmet yolunda birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla çalışmalarımıza bismillah dedik.”

Ancak aynı metnin ve fotoğrafların Karaman İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabında da yayımlandığı görüldü.

Böylece bir siyasi partinin il başkanlığında gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin içerik, bir kamu kurumunun resmi hesabından da paylaşılmış oldu.

“KAMU KAYNAKLARI SİYASİ FAALİYET İÇİN Mİ KULLANILDI?”



Aynı içeriğin hem AKP İl Başkanlığı’nın hem de İl Sağlık Müdürlüğü’nün hesaplarında yayımlanması, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarının siyasi parti faaliyetlerinin duyurulmasında kullanılıp kullanılmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Özellikle kamu kurumlarının resmi hesaplarının tarafsızlık ve kamu hizmeti ilkeleri doğrultusunda kullanılması gerektiği yönündeki beklentiler nedeniyle paylaşım dikkat çekti.

Tartışmanın ardından Karaman İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabındaki söz konusu paylaşımın kaldırıldığı görüldü.

Bunun ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nün Facebook hesabının tamamen kapatılması da dikkat çekti.