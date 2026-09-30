İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturması sürerken, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci’nin açıklamaları gündem oldu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, soruşturmaya ilişkin yazısında Zeybekci ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktardı.

Zeybekci, ortağı olduğu dört şirketin Tera’nın tasfiye kararı verilen TP2 fonuna yatırım yaptığını ve paralarının fonda kaldığını söyledi.

Zeybekci, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletmediğini belirtirken, yaşananlardan düzenleyici kurumları da sorumlu tuttu ve “Maalesef devletin ihmali var” dedi.

“DEVLET GÖREVİNİ İHMAL ETMEZ”

Zeybekci, sözlerinin haberleştirilmesinin ardından X hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Zeybekci şu ifadeleri kullandı:

-Son günlerde ülkemiz gündemini meşgul eden fon krizine ilişkin olarak yaptığım açıklamaların "devletin ihmali var" şeklinde haberleştirilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.

-Devlet görevini ihmal etmez. Devlet kuralları koyar onu uygulayacak kurumlara yetki ve sorumluluk verir.

-Ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar.

-Devlet bu görevi ve sorumluluğu ihmal halinde gereğini yapar.