Bugün İzmir’e, Mersin’e değil, Giresun’a gidelim. Giresun halkının alın teriyle, vergileriyle oluşan kamu kaynağının nasıl kullanıldığını, “Huzur hakkı” adıyla kimlere önemli bir kaynak sağlandığını, üç-beş kişilik yönetim kurulu olması gerekirken tam 22 kişiye yılda 25 milyon lira “Huzur hakkı” verildiğinin anlaşılması, Giresun’a adeta isyan çıkardı.

Giresun İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren iki şirket var. Personel A.Ş. (Taşeron işçi çalıştırma hizmetlerini yürütüyor) ile İnşaat ve Turizm A.Ş. (Kum/çakıl ocakları, beton ve parke tesisleri, taş ocakları işletmeciliği ile Giresun Kalesi, Göksu Travertenleri ve Mavi Göl gibi kadim turizm alanlarını işletiyor.)

22 KOLTUKLU YÖNETİM

Yaklaşık bir buçuk yıl öncesine kadar yönetim kurullarında beşer olmak üzere toplam 10 üye bulunurken, bu sayı 22’ye çıkarılmış. Yönetim kurulu üyelerinin 15’i bürokrat, 7’si il genel meclisi üyelerinden oluşuyor. Bu üyeler AKP ve MHP’li. Vatandaşa hizmet götürmesi gereken bu iki şirketin yönetim yapısı ve huzur hakkı harcamaları, kamu yönetimi ciddiyetiyle bağdaşmayacak boyutlara ulaştığı şehrin gündeminde.

İnşaat ve Turizm Şirketi’nde 10, Personel A.Ş’de ise 12 olmak üzere toplam 22 yönetim kurulu üyeliği oluşturulmuş. İl Özel İdaresi üst yöneticilerinin yanı sıra idaredeki müdürler de huzur hakkından yararlanıyor. Maaş dışında şirketlerden ödenen huzur hakkının boyutu giderek büyümüş.

Yönetim kurulu üyesi, aylık yaklaşık 78.000 TL net huzur hakkı alıyor. Yılda iki kez ödenen ikramiyeler de eklendiğinde, aylık ortalama gelir 91 bin lirayı buluyor. Yıllık toplam ödeme ise üye başına 1 milyon 92 bin TL’ye ulaşıyor.

Yönetim kurulu başkanına, aylık yaklaşık 122 bin TL net huzur hakkı ödeniyor. İkramiyelerle birlikte aylık ortalama ödeme 142 bin lira, yılda ise toplam 1 milyon 708 bin TL’yi buluyor.

NEREDEN NEREYE

2023 yılında 540 bin lira olan toplam ödemenin, bugün 25 milyon liraya ulaşması şaşırtıcı. Giresun’un sorunlarını her fırsatta dile getiren, bunları bize aktaran İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cebeci şunları söylüyor:

“2023 yılında 5’er kişilik yönetim kurulu üyelerine aylık toplam 45 bin TL, yıllık toplam 540 bin TL ödeme yapılırken; ne değişti de bugün yönetim kurullarına ödenen toplam tutar yıllık 25 milyon TL sınırına dayandı? Üç yılda yaşanan bu olağanüstü ve fahiş artışın izahı nedir? Yıllık iki milyon lira kâr eden şirket, 25 milyon lira huzur hakkını nasıl öder?

Sorun sadece ödenen rakamların yüksekliği değil. Asıl skandal, bu ödemelerin şirketlerin mali gerçekleriyle tamamen çelişmesidir. Yıllık kârı yalnızca iki milyon TL civarında olan bir şirket, yöneticilerine yıllık 25 milyon TL huzur hakkı ödemesini nasıl yapabilir?

KÂRIN 12 KATI YÖNETİME

Kendi ürettiği katma değerden, elde ettiği kârdan 12 kat fazla huzur hakkı dağıtan bir şirket finansal olarak nasıl ayakta kalabilir? Bu durum basiretsiz yönetim anlayışının ve kamu kaynaklarının verimsizce tüketildiğinin açık bir belgesidir.

Giresun kalesinden, Mavi Göl’den, köylerimizin altyapı ihtiyaçlarından elde edilen ya da aktarılan kaynaklar; bir avuç bürokrat ve yöneticinin huzur hakkı adı altında ödüllendirilmesi için harcanamaz. Yönetim kurulu üye sayıları derhal makul ve verimli sayıya düşürülmeli. Fahiş seviyelere ulaşan huzur hakkı tutarları, kamu vicdanına ve ekonomik gerçeklere uygun şekilde alt sınırlara çekilmeli.

Şirket kaynakları huzur hakkı dağıtmaya değil, Giresun halkına daha kaliteli hizmet sunmaya ve yatırımlara yönlendirilmeli. Giresun halkının hakkını, hukukunu ve İl Özel İdaresinin kaynaklarını her platformda savunmaya ve bu fahiş harcamaların takipçisi olmaya devam edeceğim.”

Özel İdare Genel Sekreteri Tolga Erener, huzur haklarının şirketin karından ödendiğini, 48 kişi çalıştırıldığını, şirketlerden özel idareye her yıl katkı verdiğini belirtti.

ÇİFTLİK GİBİ KULLANILIYOR

Giresun İl Genel Meclisi Yeni Parti Grup Başkanvekili Eyüp Çiftçi, Özel İdareye bağlı iki şirket bulunduğunu, para kazanmak için kurulan şirketin adeta “Çiftlik” gibi yönetildiğini öne sürdü. Bu konuda eleştirilerini meclis toplantısında da anlattıklarını kaydeden Çiftçi şunları söyledi:

“Şirket yönetimleri üst düzey kamu görevlileri ile AKP ve MHP’li meclis üyelerinden oluşuyor. Normalde yönetim kurulu üç-beş kişiden oluşur. Ama özel idarenin iki şirketinde tam 22 yönetim kurulu üyesi bulunuyor. Sayının bu kadar yüksek tutulması, anlaşılan herkes bu paradan faydalansın diye yapılmış. Yılda 25 milyon lira Giresun gibi ilde çok yüksek para. Yani, bu kadar parayı ‘Huzur hakkı’ olarak veremezsiniz. Biz meclis üyelerinin aylık huzur hakkı ise aylık 30 bin lira. Yönetimde olanlar 91 bin lira. Başkan 150 bin lira alıyor. Yazık, günah. Yıllık hesapladığımızda 25 milyon lira.”

YÜZDE 10’U GİDİYOR

Giresun Valisi Mustafa Koç, yönetim kurulunda görev alanların huzur hakkının yüksek tutulmasından rahatsız. Yeni bir düzenleme yapması bekleniyor. YENİ Partili Meclis Üyesi Eyüp Çiftçi, şunları söylüyor:

“İndirim yapıldığında en azından 20 milyon lira özel idarenin kasasına girmiş olacak, yatırım yapılabilecek. Şirketin çiftlik gibi kullanılmasından çok rahatsızız. Özel İdaremizin yatırım bütçesi 2026 yılı için 250 milyon lira. Bu paranın yüzde 10’u olan 25 milyon lira yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ödeniyor. Olacak iş değil.”

Bir şirketin başarılı çalışmalar yaptığını da biliyoruz. Ama para kazanıyor diye çiftlik gibi kullanılması, yüksek hakkı huzur ödenmesini de Giresunlu kabul etmiyor. Rahmetli ağabeyimin valilik yaptığı illerde hiç huzur hakkı almadığını öğrendiğimde hiç şaşırmamıştım.