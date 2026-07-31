Türkiye’nin en büyük özelleştirmelerinden biri olan araç muayene istasyonlarının işletme hakkı devri sözleşmesi 17 ayın ardından nihayet dün imzalandı. Şirket sözleşme imza töreninde ihale bedelinin tamamı yerine yüzde 30’luk peşinat bölümünü ödedi. Devletin kasasına Katma Değer Vergisi (KDV) dahil 29 milyar 345 milyon lira para girdi.

4 YILDA ÖDENECEK

Yerli ve yabancı firmaların ‘çok kârlı’ diye akın ettiği araç muayene istasyonları ihalesi geçen yıl şubat sonunda tamamlandı. İhaleyi 1 milyar 720 milyon dolarlık teklifle Türkiye, ABD, İspanya ve Arjantin şirketlerinin ortaklığındaki MOI ortak girişim grubu kazandı. İhalenin ardından gözler sözleşmenin imzalanacağı, dolayısıyla nakit ödemenin devletin kasasına gireceği güne odaklanmıştı. İhale sonucu yasa gereği Rekabet Kurulu ile Danıştay dahil ilgili kamu otoritelerine görüş için gönderildi.

Bakan çeki böyle aldı.

SÖZCÜ devletin yüksek faizle borçlanma yerine alacağını bir an önce tahsil edebilmesi için süreci yakından takip etti. SÖZCÜ’nün yaptığı haberler sayesinde süreç hızlandı, nihayet nakit ödemenin yapılması gereken imza töreni dün yapıldı, imzalar tamamlandı.

MOI ortaklığı taksitli ödemeyi tercih ettiği için imza töreni öncesinde 516 milyon dolarlık peşinat ile KDV’si TL’ye çevrilerek ödendi. Ödenen net tutar imza töreninde açıklanmadı. Ancak SÖZCÜ’nün sözleşme şartları üzerinden yaptığı hesaba göre 24 milyar 455 milyon liralık peşinat özelleştirme geliri, 4 milyar 891 milyon liralık kısmı da vergi geliri (KDV) olarak devletin kayıtlarına girdi. Geriye kalan 1 milyar 204 milyon dolarlık borca ABD Hazine tahvil faizi artı 350 baz puanlık faiz eklenerek 4 yılda ödenecek.

İmza törenine İspanya büyükelçisi de katıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda düzenlenen imza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanı sıra şirket temsilcileri ve İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho da katıldı. Törende Bakan Uraloğlu yeni istasyonlarda insan faktörünün en aza indirileceğini söyledi. Sözleşmeyi TURKA adına imzalayan Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ezer de imzalarla birlikte ödemeyi de yaptıklarını söyledi. Araç muayene işi önümüzdeki yıl ağustos ayında MOI ortaklığına devredilecek.