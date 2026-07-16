Ankara Güvenpark’ta özlük hakları ve maaşlarının iyileştirilmesi için eylem yapan ve parkta sabahlayan gaziler arasında PKK ile Nusaybin’de giriştiği çatışmada yaralanan ve iki gözünü de kaybeden Bayram Diker de var. Vatani görevini er olarak yapan 48 yaşındaki Diker hiç göremiyor ve iki gözü de protez.

Gazileri ziyaret eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e protez gözlerini çıkarıp gösteren Diker, “Protezin 5 yılda bir değişmesi gerekiyor ama 135 bin lira ve benim de param yok, 15 yıldır değiştiremedim” dedi.

Vatani görevini er olarak yaparken çatışmada ağır yaralanan ve karanlığa gömülen Diker’in eşinin de iki gözü görmüyor.

TEK MAAŞLA MÜCADELE

SÖZCÜ’ye konuşan Diker “Benim devletin kollarında olmam gerekmez mi? Aldığımız maaş yetmiyor, refakatçim bile yok. Rütbeliler protez yaptırıyor, biz de hakkımızı istiyoruz” dedi.

“Tek başına mücadele ediyorum. Tek maaşla iki çocuğumun geleceğini hazırlamaya çalışıyorum” diyen Diker şunları söyledi: “Sonuç almadan gitmeyeceğiz. Biz bu muameleyi buı ilgisizliği hak edecek ne yaptık acaba?”

Üçüncü geceyi de parkta geçirdiler

Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen er şehit yakınları ve gaziler, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için Güvenpark’ta başlatıkları oturma eyleminin üçüncü günü de parkta geçirdi. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, “Haklı mücadelemiz sonuçlanana kadar buradan ayrılmayacağız” dedi.

Bakanlarımız babamı kullanıyor

Güvenpark’ta CHP’li Aşkın Genç’e sorunlarını anlatan gazi kızı şunları söyledi: “Bakanlar benim babamı kullanıyor. ‘Şehit ve gazi çocuklarına biz sahip çıkıyoruz’ diyorlar. Bizi hiç kimse aramıyor, sormuyor. Ama fotoğrafta, sürekli bizi kullanıyorlar.”