Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ı, Elazığ’daki ziyaretlerinin ardından Bingöl’e uğurlarken AKP teşkilatının yanında yer aldı. Tarafsız kalması gereken bir kamu görevlisinin, siyasi bir organizasyonun içinde bu denli görünür olması tepkilere neden oldu.

Hatipoğlu’nun iktidar partisine yakın görüntüleri ilk kez değil. Daha önce de CHP'nin boykot kararı aldığı Espressolab adlı kahve zincirine AKP’li isimlerle birlikte giderek poz vermesi kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Türkiye'de valilik makamı, yasalar gereği siyasi tarafsızlıkla yükümlüyken, Hatipoğlu’nun AKP ile iç içe görüntüler vermeye devam etmesi, devletin kurumlarının parti devleti anlayışıyla yönetildiği eleştirilerini bir kez daha gündeme taşıdı. Vatandaşın güven duyması gereken bir kamu makamının, iktidarın teşkilat buluşmalarının parçası haline gelmesi ise “Devlet nerede bitiyor, parti nerede başlıyor?” sorusunu akıllara getiriyor.