Küba’da yaşanan ciddi yakıt kıtlığı ve sistematik elektrik kesintileri ulaşım sektörünü olumsuz etkilemeye devam ederken, başkent Havana’da alternatif bir enerji projesi hayata geçirildi. 21 yaşındaki Yadan Pablo Espinosa, toplu taşıma yükünü sırtlayan elektrikli üç tekerlekli nakliye ve yolcu bisikletlerinin (triasik) üzerine güneş paneli entegre etmeye başladı.

15'TEN FAZLA ELEKTRİKLİ ARACA GÜNEŞ PANELİ KURDULAR

Havana’nın dış mahallelerinden Arroyo Naranjo’daki küçük bir aile atölyesinde, Espinosa ve aile üyelerinden oluşan ekip, bir ay içinde 15’ten fazla elektrikli araca güneş paneli kurulumu gerçekleştirdi. Proje kapsamında araçların üst kısmına, sürücüleri yağmur ve güneşten koruyacak şekilde monte edilen metal çerçevelere, güçleri 550 ila 650 watt (yaklaşık 0,74 - 0,87 beygir gücü) arasında değişen paneller yerleştiriliyor.

Sistem, araç hareket halindeyken motora doğrudan ve sürekli enerji aktarırken, durma anlarında ise mevcut bataryayı şarj edecek şekilde çalışıyor. Küba Enerji ve Maden Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki günlük güneş radyasyonu metrekare başına yaklaşık 4.95 kilovat-saat seviyesinde bulunuyor. Bu potansiyel sayesinde kurulu paneller, beş pik güneşlenme saatinde araca ortalama 2.6 ila 3.2 kilovat-saatlik bir ek enerji girdisi sağlıyor.

TAMAMEN YEREL İMKANLARLA YÖNETİLİYOR

Benzin tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle ticari faaliyetlerde ve yolcu taşımacılığında elektrikli üç tekerlekli bisikletlerin kullanımı artış gösteriyor. Sistemden faydalanan sürücülerden 47 yaşındaki nakliyeci Yoandis Castro ve 100. ile Boyeros caddeleri hatlarında yolcu taşıyan 62 yaşındaki Orlando Munoz, panellerin gün içinde batarya ömrünü uzattığını ve şarj ihtiyacını azalttığını belirtiyor.

Herhangi bir devlet sübvansiyonu veya endüstriyel destek olmaksızın tamamen yerel imkanlarla yürütülen projede; panellerin maliyeti, tedarik zinciri sürekliliği ve montaj ekipmanlarının bozuk yol koşullarındaki güvenliği, sistemin yaygınlaşmasının önündeki temel yapısal sınırlandırmalar olarak gösteriliyor.

ENERJİ YATIRIMLARIYAPILIYOR

Küba hükümeti, merkezi şebeke üzerindeki baskıyı ve ithal yakıta olan bağımlılığı azaltmak amacıyla makro düzeyde yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürüyor. Hükümetin resmi projeksiyonlarına göre, 2030 yılına kadar 92 güneş enerjisi santrali, rüzgar parkları ve hidroelektrik projeleriyle toplam elektrik üretiminin %24’ünün yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedefleniyor.

Bu stratejinin bir parçası olarak Küba Maliye ve Fiyat Bakanlığı, ulusal şebekeye beslenen yenilenebilir kaynaklı elektriğin satın alma tarifesini kilovat-saat başına 90 Küba pesosu olarak güncelledi. Atölye düzeyindeki bu yeni girişim ise, büyük ölçekli altyapı projelerinden farklı olarak yenilenebilir enerji teknolojisinin doğrudan mikro ölçekli ticari araçlar üzerinde uygulanmasının bir örneğini teşkil ediyor.