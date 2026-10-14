İspanya'da akıllara durgunluk veren bir sosyal yardım skandalı mahkeme kararıyla son sona erdi. Geçici bir işte sadece 1 ay çalıştıktan sonra hastalık iznine ayrılan ve ardından devletten işsizlik maaşı almaya başlayan kadın, aldığı paranın tamamını iade etmek zorunda kaldı. Türkiye'de de milyonların yararlandığı sosyal destek sistemlerinin bir benzerinde yaşanan bu skandal, denetimlerin ve gelir sınırının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İspanya Kamu İstihdam Servisi (SEPE) tarafından başlatılan inceleme, adalet koridorlarında noktalandı.

SADECE 1 AY ÇALIŞIP AYLARCA İZİN VE MAAŞ ALDI

Olay, kadının bir iş bulma ajansı üzerinden sadece 1 ay kadar çalışmasıyla başladı. Bu kısa çalışma süresinin ardından hastalık izni alan kadın, aylarca bu iznini uzattı. Süreç tamamlandığında ise resmi makamlara başvurarak işsizlik maaşı almaya başladı. Hatta bununla da yetinmeyip özel yardım ödeneklerine de başvurdu.

BANKA HESABI MERCEK ALTINA ALINDI

Yetkililer, dosyadaki çelişkileri fark edince kadının tüm banka hesaplarını mercek altına aldı. Yapılan araştırmada sonucunda, kadının gayrimenkul kiralarından ve diğer gelirlerinden aylık toplam 2.600 euroyu aşan düzenli bir geliri olduğu belirlendi. Bu miktar, devletin işsizlik yardımı için belirlediği yasal gelir tavanının çok üzerinde bulunuyordu. İspanya’da yaşanan bu olayın ardından gözler Türkiye’deki işsizlik ödeneğinin şartlarına çevrildi.

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NASIL?

Türkiye’de de İŞKUR üzerinden sağlanan işsizlik ödeneği, kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalan çalışanlar için kritik bir güvence oluşturuyor. Ancak Türkiye'deki sistemde de işsizlik maaşı alabilmek için belirli şartlar bulunuyor. Son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması ve son 120 gün hizmet akdine tabi olunması gerekiyor.

TÜRKİYE’DE DE FAİZİYLE GERİ ÖDENİYOR

Ayrıca İŞKUR mevzuatına göre; Türkiye'de işsizlik maaşı alırken herhangi bir iş yerinde sigortasız (kayıtdışı) olarak çalıştığı tespit edilen kişilerin maaşı anında kesiliyor. Sadece maaş kesilmekle kalmıyor, kişinin çalıştığı dönem boyunca devletten aldığı tüm işsizlik ödenekleri yasal faiziyle birlikte kuruşu kuruşuna geri ödeniyor. Türkiye'de sigortalı bir işe giren veya emekli olan kişilerin maaşı otomatik kesilirken, İspanya gibi ülkelerde de kişinin beyan etmediği ek gelirlerin ve yüksek servetin tespiti halinde ödenen paralar faiziyle geri alınıyor.

MAHKEME KADININ İTİRAZINI REDDETTİ

İspanya'daki olayda kurumun ödenen paraları geri istemesi üzerine kadın konuyu yargıya taşıdı. İdareyi suçlayan kadın, "İyi niyetle hareket ettiğini ve bu parayı geri ödemenin kendisine orantısız bir mali yük getireceğini" savunarak karara itiraz etti.

Ancak mahkeme, kadının savunmasını çökertecek gerçeği gün yüzüne çıkardı. Kadının banka hesabında 600.000 eurodan fazla (33 milyon 245 bin 760 TL) nakit para bulunduğunu belirten hakimler, 1.615 euroluk geri ödemenin bu servet karşısında hiçbir mali yük oluşturmayacağına hükmetti. Haksız yere ödenen tüm parayı devlete iade etmek zorunda kalan kadının itirazı kesin olarak reddedildi.