UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman devi Bayern Münih, İtalyan ekibi Atalanta'yı deplasmanda 6-1 yenerek tarihi bir zafer elde etti. Ancak Bayern, bu maçtan sonra kaleci kriziyle karşı karşıya kaldı.

Bavyera ekibi 6-1'lik maçın rövanşının kolay geçeceğini düşünse de as kalecilerden Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich ve Leon Klanac sakat durumda. Aralarında maça çıkma ihtimali az da olsa bulunan tek oyuncu ise Jonas Urbig. Urbig'in sahada olamaması halinde ise Bayern Münih'in kalesini 16 yaşındaki Leonard Prescott'ın koruması bekleniyor. Ancak bunun için de devletin özel izni gerekiyor.

DEVLETTEN İZİN ALMALARI GEREKİYOR

Almanya'da "Genç İşçi Koruma Yasası" uyarınca 18 yaşın altındaki kişilerin saat 20.00'den sonra çalışması yasak. Profesyonel sporcular için bu sınırın 23.00'e kadar esnetilebilmesi mümkün ancak özel izin gerekiyor. Ayrıca özel izne rağmen saat 23.00'ün aşılması halinde de Bayern Münih, ayrıca yaptırımla karşılaşacak.

Bayern Münih'in 6-1'in rövanşında Atalanta'yı Allianz Arena'da konuk edeceği karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.