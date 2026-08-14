İngiltere'de devlet tarafından sağlanan vergi desteğinin, Gazze Şeridi'ne saldırılara katılan İsrail askerlerinin psikolojik tedavisi için kullanıldığı iddia edildi. Declassified UK'in haberine göre, İsrail merkezli Yahalom Foundation, destekçilerini bağışlarını UK Toremet üzerinden yapmaya yönlendirdi.

Bu yöntemle yapılan bağışlara İngiliz hükümeti tarafından yüzde 25 oranında Gift Aid vergi desteği eklendi. Declassified'ın ulaştığı e-postalarda, bağışçıların tam vergi tanınması için bu ortak platformu kullanması gerektiği belirtildi.

"TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU TEDAVİSİ"

Yahalom Foundation'ın bağış projeleri arasında Gazze'den dönen askerler için 5 bin sterlinlik terapötik iyileşme yolculuğu ve bireysel psikolojik tedaviler yer alıyor. Kuruluş ayrıca ölen İsrail askerleri için 100 bin sterlinlik anma salonu inşa etmek üzere de fon topladı.

UK Toremet, Declassified UK'e yaptığı açıklamada fonların Yahalom Foundation'a "yararlanıcılarına travma sonrası stres bozukluğu tedavisi sağlanması" amacıyla verildiğini doğruladı. Kuruluş, ruh sağlığı tedavisinin İngiliz hukukuna göre hayır amacı taşıyan tıbbi destek kapsamında olduğunu savundu.

Ancak İngiltere Yardım Komisyonu daha önce, bir yardım kuruluşunun yabancı bir ordunun askerini desteklemek amacıyla fon toplamasının yasal ya da kabul edilebilir olmadığını bildirmişti.