İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC), ülke genelinde yaklaşık 1 milyon vatandaşı ilgilendiren dev bir adım atıyor. Önümüzdeki dönemde posta kutularına ulaşacak resmi mektuplarda, hak sahiplerine doğrudan devletten nakit ödeme alabilecekleri bildirildi. Ancak yetkililer, halkın ilk anda dolandırıcılık zannedip çöpe atabileceği bu süreç için şimdiden kritik uyarılarda bulundu.

SAKIN ÇÖPE ATMAYIN UYARISI YAPILDI

Genellikle dolandırıcıların kullandığı "bedava para teklifi" dili nedeniyle vatandaşların şüpheyle yaklaşacağını öngören HMRC, mektuplar gönderilmeden önce kamuoyunu bilgilendirme kararı aldı. Suistimallerin ve yanlış anlamaların önüne geçmek isteyen kurum sözcüsü; beklenmedik iletilere temkinli yaklaşılmasını anlayışla karşıladıklarını belirterek, mektupların doğruluğunun yalnızca resmi gov.uk adresi üzerinden teyit edilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkililer, HMRC’nin ödeme süreçlerinde kesinlikle şifre, PIN veya para transferi talep etmeyeceğinin altını çizdi.

HESAPLARA EK ÖDEME YATACAK

Merak konusu olan bu sürpriz ödemelerin arkasında ise emeklilik sistemindeki vergi kesintisi düzenlemeleri bulunuyor. İşyeri emeklilik planlarında "net ödeme düzenlemesi" (NPA) ile vergi indirimi alan düşük gelirli çalışanlar, vergi muafiyet eşiği nedeniyle mahrum kaldıkları hakları geri alacak. Yıllık kazancı 10.000 £ ile 12.570 £ arasında (653.896 TL - 821.947 TL) kalan ve emeklilik vergi indiriminden faydalanamayan yaklaşık 1 milyon kişiye, 2024/2025 döneminden itibaren telafi amacıyla ortalama 70 sterlinlik (4.576 TL) ek ödeme yapılması planlanıyor. Hak hak sahiplerinin ödemeleri doğrudan banka hesaplarına aktarılacak.

MEKTUPLAR TARTIŞMA YARATTI

2027 başından itibaren kademeli olarak dağıtılması beklenen mektuplar, uzmanlar arasında da tartışma yarattı. Eski Emeklilik Bakanı ve LCP Ortağı Steve Webb, sürecin oldukça sancılı geçebileceğini söyleyerek, ödemelerin büyük kısmının sahiplerine ulaşamama riski taşıdığını belirtti.