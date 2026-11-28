İngiltere'de "Gangster nine" ve "Kraliçe Arı" lakaplarıyla tanınan 66 yaşındaki Deborah Mason'ın, "Bugsy" takma adlı uyuşturucu baronu Bradley Stainer'ın 80 milyon sterlinlik kokain imparatorluğunun İngiltere ayağını yönettiği ortaya çıktı.

İspanya'nın Marbella kentindeki lüks villasından operasyonu yürüten Stainer'ın, denetimli serbestlik görüşmeleri için her ay İngiltere'ye uçtuğu ve dönüşte uyuşturucu ticaretinden elde ettiği 40 bin sterlin nakit parayla dolu valizlerle İspanya'ya döndüğü belirlendi.

İngiltere'deki sevkiyat ve dağıtım ağını kurması için Mason ile anlaşan Stainer, elde ettiği devasa gelirle Porsche ve Lamborghini gibi lüks araçlardan oluşan bir filo kurarken, polisin 19 Mayıs'ta Surrey'deki evine düzenlediği şafak baskınıyla yakalanarak Woolwich Kraliyet Mahkemesi tarafından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KIZINI BARON İLE EVLENDİRDİ

Metropolitan Polisi tarafından ele geçirilen şifreli mesajlar, yedi çocuk annesi Deborah Mason'ın suç ortaklığını akrabalık bağıyla pekiştirmeye çalıştığını da gözler önüne serdi.

Mason'ın, kendisi gibi uyuşturucu kaçakçılığı yapan 31 yaşındaki kızı Demi Bright'ı baron Stainer ile evlendirerek operasyonu İspanya'dan birlikte yönetmelerini planladığı tespit edildi.

Kızını Stainer'a fotoğraflar ve sesli notlar göndermesi için teşvik eden Mason'ın, barona "Ben daha iyi bir kayınvalide olurdum" şeklinde mesaj attığı ve "Dolly" kod adını kullandığı kızının Ağustos 2023'te 60 kilogram kokain teslim etmesinden kısa süre sonra polisin operasyonuyla tüm planlarının suya düştüğü bildirildi.

YILDA 50 BİN STERLİN YARDIM ALIYORDU

Yılda 50 bin sterlinden fazla devlet yardımı almasına rağmen devasa bir uyuşturucu ağını idare eden Mason'ın, dört çocuğunu, kız kardeşini ve yakın çevresini de suça ortak ederek limanlardan ülkenin dört bir yanına yaklaşık bir ton kokain sevk ettiği belirlendi.

Kuryelik yapan akrabalarına sevkiyat başına bin sterlin ödeyen ve kazançlarından pay alan büyükannenin, polis dikkatini çekmemek için "aile gezisi" süsü verdiği yolculuklarda iki yaşındaki torununu bile kullandığı, çocukların arka koltukta beşer kiloluk kokain paketlerinin arasında seyahat ettiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında tamamlanan davada Deborah Mason 20 yıl, kızı Demi Bright 11 yıl hapis cezası alırken, Mason ve dokuz aile üyesine toplamda 106 yıl 6 ay hapis cezası verildi.