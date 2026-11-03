Satış amacıyla kiracının oturduğu konutun alıcılara gösterilmesi sürecinde ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan ihtilaflara ilişkin yargı süreci netleşti.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, taraflar arasındaki bu uyuşmazlıklarda doğrudan dava yoluna gidilemeyeceğini, öncelikle zorunlu ara buluculuk sürecinin tamamlanması gerektiğini karara bağladı. Kararda ayrıca evin gezilme koşulları ve kiracının haklarına ilişkin ilkeler sıralandı.

MAHKEMELER ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYLIĞI YARGITAY'A TAŞINDI

Süreç, Mersin'de konutunu satmak isteyen bir mülk sahibinin, kiracısının evi gelen alıcılara göstermediğini belirterek yargıya başvurmasıyla başladı.

Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi konutun gösterilmesine ve satılık ilanı asılmasına izin verirken, kiracının itirazı üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi ara buluculuğa gidilmediği gerekçesiyle davanın usulden reddine hükmetti.

Farklı illerdeki mahkemelerin benzer durumlarda çelişkili kararlar vermesi üzerine dosya Yargıtay gündemine geldi.

Gölbaşı 1. Sulh Hukuk Mahkemesi ara bulucu şartı aranmadığı için davayı usulden reddederken; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi talebin acele iş niteliğinde olduğunu savunarak zorunlu ara buluculuk kapsamı dışında kaldığını belirtmişti. Bir başka dosyada ise Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi evin 6 ay boyunca her cumartesi 11.00-13.00 saatlerinde gösterilmesine karar vermişti.

Bölge adliye mahkemeleri arasındaki içtihat farkını inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıkların dava şartı olan zorunlu ara buluculuk kapsamında yer aldığına oy birliğiyle karar verdi.

ZİYATER SAATLERİ KİRACININ KOŞULLARINA GÖRE BELİRLENECEK

Kararda, kiracının taşınmazı gösterme yükümlülüğü bulunduğu, ancak bunun ev sahibinin habersiz ve dilediği saatte konuta gelebileceği anlamına gelmediği kaydedildi. İncelemede şu kriterler yer aldı:

-Ziyaretler önceden planlanacak ve kiracının menfaatleri gözetilecek.

-Özel hayatın gizliliği korunacak.

-Evin konumu, satış süreci, piyasa şartları ile genel ve özel koşullar değerlendirilerek makul saat aralıkları belirlenecek.