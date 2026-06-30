DEVREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DEVREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/610 Esas

DAVACI : SATILMIŞ AKMAN

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ

AKÇASU KÖYÜ TÜZEL MUHTARLIĞI

DAVA : Yol Olarak Tescil Harici Bırakılan Alana İlişkin Kazandırıcı Zaman Aşımına Dayalı Tescil

Dava konusu; Zonguldak ili, Devrek İlçesi, Akçasu Köyü, 138 Ada 4 Parsel sayılı dava konusu taşınmazın, tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Devrek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2026/610 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaması ya da itiraz yerinde görülmez ise ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verileceği hususu 4721 Sayılı TMK' 713/4-5 Maddeleri Uyarınca ilan olunur.

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