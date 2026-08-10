Kaza, dün öğle saatlerinde Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Tuzcu'nun direksiyon kontrolünü kaybettiği belediyeye ait arazöz devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç da kaza yerine gelerek araçta sıkışan Tuzcu'nun durumu hakkında bilgi aldı.

"SEN BANA KIZIYOR MUSUN?"

Başkan Koç, araçtaki Tuzcu'ya, 'Var mı ağrır yerin?' diye sordu. Tuzcu ise 'Sağ bacağım başkanım. Sen bana kızıyor musun' diye cevap verdi.

"SEN BENİM ÇOCUKLUK ARKADAŞIMSIN"

Başkan Koç, bu soruya 'Ben sana hiç kızmam, sen benim çocukluk arkadaşımsın' ifadelerini kullanarak yanıt verdi. Bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde Tuzcu'nun sıkıştığı arazöz ve belediye başkanı arasında geçen diyalog yer aldı. Bölgeye gelen ekipler, Tuzcu'yu sıkıştığı yerden çıkarıp hastaneye kaldırdı.

Tuzcu'nun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.