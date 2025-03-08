Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 6 Mart günü sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Cemil K. idaresindeki beton mikseri, Yeşilkonak köyü mevkisinde devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, devrilen mikserin içindeki sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak yapılan müdahalelere rağmen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından, sürücünün cesedi Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.