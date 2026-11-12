Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda, bir inşaatta kullanılan iskele henüz belirlenemeyen bir nedenle yola devrildi. İskele, yol kenarında park halinde bulunan iki aracın üzerine düşerken çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kumla Mahallesi'nde gerçekleşti. İnşaat faaliyetleri sırasında kurulan iskelenin aniden devrilmesi sonucu altında kalan iki araçta hasar oluştu. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN GÜVENLİK TEPKİSİ

İskelenin devrilmesinin ardından çevrede yaşayan vatandaşlar, inşaat alanında yeterli güvenlik tedbiri alınmadığını ileri sürerek duruma tepki gösterdi. Özellikle yoldan geçenlerin ve park halindeki araçların tehlike altında kaldığını belirten mahalle sakinleri, benzer olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Yaşanan olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. İskelenin hangi nedenle devrildiğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.