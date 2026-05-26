Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Akhisar Mahallesi Eski Bursa Yolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan 65 yaşındaki Mehmet Akif A., çalışma esnasında bir makinenin devrilmesi sonucu bacaklarından yaralandı. Olayın ardından acı içinde yerde kalan işçiyi fark eden çalışma arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Mehmet Akif A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

