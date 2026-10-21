Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde devrildikten sonra yanan akaryakıt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdülcelil Yel (30) yönetimindeki 73 HA 457 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Viranşehir-Mardin kara yolu Şavolet Köprüsü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Tankerin alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kazada sürücü Abdülcelil Yel yaşamını yitirdi.