Ankara-Niğde Otoyolu’nun Derinkuyu gişeleri yakınında İzmit’ten Adana’ya madeni yağ götüren Burak Karagöz’ün kullandığı 14 KL 5.. plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
DORSEDEKİ MADENİ YAĞLAR ALEV ALDI
Devrilmenin ardından TIR’ın dorsesinde bulunan madeni yağlar alev aldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekipler sürücü Karagöz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Bekar olduğu öğrenilen Karagöz’ün cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Kocaeli’nin Derince ilçesine gönderildi.
KAZADAN BİR SAAT ÖNCE CANLI YAYINDAYMIŞ
Öte yandan kazayla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Karagöz’ün kazadan yaklaşık bir saat önce sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı belirlendi.
Canlı yayın sırasında cep telefonu kamerasıyla kayıt yapan Karagöz’ün, aracını kullanırken dinlediği “Tanrı İstemezse” isimli şarkıya eşlik ettiği görüldü.