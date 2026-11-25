Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine ilişkin gerilim yeni bir olayla gündeme geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan bir geminin boğazdan geçişi sırasında deniz mayınına çarparak alev aldığını açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, olayın bugün öğleden sonra meydana geldiği belirtildi. Açıklamaya göre LNG taşıyan gemi, konum belirleme sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalıştı.
İRAN'DAN ABD-İSRAİL İDDİASI
İran makamları, geminin "ABD-İsrail'in oluşturduğu sahte güzergah" olarak nitelendirdiği rotayı kullandığını ileri sürdü. Açıklamada, geminin deniz mayınına çarpmasının ardından meydana gelen patlama nedeniyle alev aldığı bildirildi.
DİĞER GEMİLERE MAYIN UYARISI
Devrim Muhafızları Ordusu bünyesindeki Hürmüz Boğazı Trafik Kontrol Merkezi de konuya ilişkin yeni bir uyarı yayımladı.
Açıklamada, İran'ın boğazdaki düzenlemelerini dikkate almayan ve ABD ordusunun yönlendirmesiyle izinsiz güzergahları kullanan gemilerin deniz mayınlarına çarpma riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.
Olayın ardından gemideki hasarın boyutu, mürettebatın durumu ve yangının kontrol altına alınıp alınmadığına ilişkin ise açıklamada ayrıntı paylaşılmadı.