Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın yeni sevgilisinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu ortaya çıkmıştı. Essin Baris, Galatasaray'ın kutlamalarına katılarak aşkını ilan etmişti.
Torreira'dan ise geçen günlerde Devrim Özkan atağı gelmişti.
Lucas Torreira, yeni dizisi 'Çift Kişilik Oda' için yoğun bir tempoya giren eski sevgilisi Devrim Özkan'ı sosyal medyada takibe almıştı.
Torreira'ya karşılık vermeyen Özkan Instagram'daki son paylaşımıyla hayranlarını korkuttu.
26 yaşındaki oyuncu yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.
Hastane odasından paylaşım yapan Devrim Özkan, "Her şey yolunda arkadaşlar. Bugün küçük bir ameliyat... Sonra inşallah sağlığıma kavuşuyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.