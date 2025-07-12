NOW TV ekranlarında yayınlanan, başrolleri Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı 'Çift Kişilik Oda' dizisi eğlenceli konusuyla beğeni toplamıştı. Ancak reytinglerin yazın da etkisiyle üste çıkamaması sebebiyle dizi için 8. bölümde final kararı aldı. Karara sinirlenen Astepe ve Özkan NOW TV'nin resmi hesabını takipten çıktılar.

Bu hafta 7. bölümü de yayınlanmayan dizinin akıbeti hayranları tarafından merak edilirken Devrim Özkan önceki gün rol arkadaşları Onur Büyüktopçu, Eslem Akar, Seren Şirince, Gözde Türker ve Güler Hivda Zizan Alp ile Boğaz turuna çıktı.

Önce boğaz turu yapan grup ardından tekneyi Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ayağına çekti. Devrim Özkan ve arkadaşları teknede son ses müzik açıp doyasıya eğlendi.

Suya da girip serinleyen grup, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.